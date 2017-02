Afron 18 shkurti; Ushtarë të krimit ikni!

Çfarë do të ndodhë më 18 shkurt. Është një ditë simbolike e qëndresës historike të studentëve dhe popullit të Tiranës me diktaturën. Më 18 shkurt të 1991 studentët hynë në grevën e urisë në ambientet e Qytetit “Studenti”, duke kërkuar heqjen e emrin të diktatorit Hoxha nga Universiteti i Tiranës. Kërkesat e studentëve u kundërshtuan nga Ramiz Alia dhe kjo nxiti një revoltë të madhe popullore të Tiranës.

Mijërat e qytetarëve bashkoheshin për çdo ditë në Qytetin “Studenti” në mbështetje të grevistëve të urisë dhe kërkesave të tyre. Kjo mbështetje kulmoi më 20 shkurt, kur mijërat e qytetarëve të Tiranës së bashku me studentët u nisën drejt Sheshit “Skënderbej”. Ndonëse përplasjet me policinë ishin edhe me armë askush nuk mundi t’i ndalë qytetarët që të rrëzonin monumentin që simbolizonte diktaturën gjysëm shekullore në Shqipëri, atë të diktatorit.

Sot 26 vite pas asaj dite të rëndësishme historike, shqiptarët i duhet të bëjnë të njëjtën betejë me këlyshët e etërve. Liritë themelore të individëve janë sot të asimiluara. Një bandë kriminale në pushtet ka zhdukur votën e lirë dhe në një vend ku nuk ekziston vota e lirë, atëhere pluralizmi politik është vetëm fasadë.

18 shkurti do të jetë dita e një beteje qytetare për të rikthyer vendin në shinat e demokracisë. Do të jetë e fortë dhe e shumanshme. Protesta që ka ngritur në këmbë prej ditësh pjesën më të madhe të shqiptarëve do të jetë edhe protesta më e madhe në këto 26 vite.

Cili do të jetë skenari i protestës. Kur fjalën e marrin qytetarët, atëhere qeveria do të struket. Banda do të rrëzohet. Vendi nuk do të mbetet më peng i krimit. Të drejtat dhe liritë themelore të qytetarëve të garantuara 26 vite më parë nuk mund të lejohen të nëpërkëmben nga një kastë qeveritarësh të lidhur me krimin e organizuar dhe që e kanë shndërruar buxhetin e shtetit në arkën e kursimeve të xhepit të tyre. Beteja do të zgjasë dhe nuk do të ndalet deri në garantimin e zgjedhjeve të lira. Kryetari i opozitës Basha e ka bërë të qartë se nuk do të ketë asnjë tërheqje nga kërkesat që lejojnë qytetarët të votojnë të lirë.

Qeveria do të refuzojë, por kjo vetëm do të rrisë koston e largimit të saj. Rama është sot një kufomë politike, i izoluar nga të gjitha anët. Mesazhet e marra nga opozita janë ato të një mbështetje të plotë për lëvizjen që do të garantojë votën e lirë në Shqipëri. Kryetari i PD, Basha ka ndërgjegjësuar politikën amerikane dhe europiane për rrezikun që i kanoset sot vendit për t’u shndërruar në një juntë kriminale që kontrollon liritë qytetare.

Mbështetja ka qenë e plotë. “Mesazhet do të vijnë në kohën e duhur”, u shpreh Basha pas takimeve të zhvilluara në Shtetet e Bashkuara gjatë ceremonisë së inaugurimit të Presidentit Trump.

Skenari rumun nuk është asgjë përpara skenarit politik të 18 shkurtit. Nëse në Rumani qytetarët janë ngritur për të kundërshtuar qeverisjen socialiste për shkak të lehtësimit të ligjeve të korrupisonit, në Shqipëri beteja është për një çështje shumë herë më themelore; shqiptarëve duhet t’u garantohet vota e lirë. Është momenti që bota e krimit të kuptojë se koha e tyre ka mbaruar. Ushtarë të krimit, ikni, sa nuk është vonë.

Revolta popullore nuk do të kursejë askënd nga mercenarët e Ramës, vrasësit, kriminelët apo trafikantët e drogës dhe të prostitutave. Fundi i botës së krimit do të jetë më i tmerrshmi që ata mund të kenë menduar. Të harrojnë se do të kenë një palo burrë në Kryeministri se mund t’i mbrojë, sepse ai do ja mbathi i pari. Kushdo nga ushtarët e krimit të Ramës që sot mendon se do të ketë të ardhme, bën mirë të shikojë ku kanë përfunduar Zan Çaushët e Frrokët.

Arben SHAHINI