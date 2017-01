UEFA publikon skuadrën më të mirë të vitit 2016

Ndjekësit e faqes së internetit të UEFA-s, “UEFA.com”, kanë dhënë verdiktin e tyre sa i përket formacionit më të mirë në Europë për vitin 2016.

649,701 persona të regjistruar në faqen e internetit të UEFA-s votuan përmes llogarive të tyre për 11 lojtarët që duhet të bëjnë pjesë në skuadrën e vitit, dhe tashmë organi më i lartë qeverisës i futbollit në Europë ka publikuar rezultatet.

Reali i Madridit është skuadra që ka më shumë futbollistë në përbërje, më saktësisht 4, dhe ndiqet nga Barcelona me 3, Juventusi me 2 dhe Bajerni me Atletikon me nga vetëm 1 lojtar.

Skuadra më e mirë e vitit 2016 e zgjedhur nga fansat në “UEFA.com”

Porta: Xhanluixhi Bufon (Juventus)

Mbrojtja: Serxhio Ramos (Real Madrid), Zherard Pike (Barcelona), Zherom Boateng (Bajern Mynih), Leonardo Bonuçi (Juventus)

Mesfusha: Andres Iniesta (Barcelona), Toni Kros (Real Madrid), Luka Modriç (Real Madrid)

Sulmi: Kristiano Ronaldo (Real Madrid), Lionel Mesi (Barcelona), Antuan Grizman (Atletiko Madrid)