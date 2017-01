Trump, paralajmëron Korenë e Veriut për testet

Presidenti i zgjedhur, Donald Trump hodhi poshtë mesazhin e nënkuptuar të Kim Jong Un se ushtria e tij mund të testojë së shpejti një raketë balistike ICBM, e cila do të mundet të arrijë territorin amerikan. Komentet e udhëheqësit koreanoverior u bënë gjatë fjalimit të tij për Vitin e Ri.

Zoti Trump shkruajti në Twitter se “Kjo nuk do të ndodhë!”.

Presidenti i zgjedhur gjithashtu përsëriti në Twitter kritikat e bëra në të kaluarën ndaj Kinës se nuk ka arritur të ndalojë zhvillimin e armëve bërthamore dhe programeve të raketave balistike nga Pyongyang-u.

Korea e Jugut lavdëroi komentet e zotit Trump si tregues i një “botëkuptimi të qartë të seriozitetit dhe urgjencës së kërcënimit bërthamor nga Korea e Veriut”.

Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Koresë së Jugut, Cho June-hyuck, tha se ky mund të lexohet si një paralajmërim i qartë ndaj komenteve të Kim Jong Un, që tregojnë për ndonjë provokim të mundshëm.

Raketa me platforma të lëvizshme

Megjithatë, është më e vështirë se ç’mendohet të ndalohet Korea e Veriut të testojë raketa balistike interkontinentale ICBM.

“Edhe nëse Presidenti i ardhshëm Trump vendos të goditet qendra e lëshimit hapësinor ‘Sohae’, kjo nuk zgjidh asgjë, me përjashtim të rastit nëse të gjitha raketat do të ndodhen aty në atë moment”, thotë Jeffrey Lewis, drejtor i programit kundër përhapjes së armëve, në Institutin e Studimeve Ndërkombëtare në Kaliforni.

Deri më tani, analistët amerikanë të mbrojtjes mendonin se Korea e Veriut mund lëshonte drejt territorit amerikan vetëm raketat e tipit “Taepodong-2”, të cilat nuk janë lëshuar ndonjëherë nga platformat e palëvizshme të stacionit të lëshimit hapësinor “Sohae”.

Në vitin 2016 dhe në vitin 2012, Korea e Veriut nisi raketa Taepodong duke thënë se ishin pjesë e një programi paqësor hapësinor për dërgimin e satelitëve në orbitë. Megjithatë, programi hapësinor i Koresë së Veriut është denoncuar si një pretekst për avancimin e teknologjisë së raketave bërthamore dhe balistike, që janë të ndaluara prej rezolutave të OKB-së.

Por, gjatë vitit të kaluar, krahas dy testeve të fuqishme bërthamore dhe testimeve të shumta të raketave të lëshuara nga platforma të lëvizshme dhe nënujore, Korea e Veriut testoi edhe një motor të ri të fuqishëm për dy sisteme të lëvizshme ICBM, të quajtura KN08 dhe KN14, të cilat mund ta zgjerojnë rrezen e tyre duke mbuluar të gjithë territorin amerikan.

Zoti Lewis thotë se raketat duket se kanë tashmë motorë shumë më të sofistikuar.

Platformat e lëvizshme të lëshimit të raketave të Koresë së Veriut mund të mbahen të fshehura nën tokë dhe në vendstrehime të ndryshme në mbarë vendin, duke e bërë të vështirë për ushtrinë amerikane shënjestrimin e tyre.

Lojë shahu për negociata

Duhet thënë se udhëheqësi koreanoverior nuk kërcënoi haptazi gjatë fjalimit se do të testojë raketat ICBM. Ai po bënte realisht një përmbledhje të avancimeve bërthamore gjatë vitit që kaloi, ku përfshihet edhe testimi i motorit për raketat ICBM.

Por, analistët thonë se kjo do të pasohet logjikisht nga lëshim raketash për të testuar këtë aftësi të re.

Udhëheqësi koreanoverior Kim tha se vendi i tij do të vazhdojë të rrisë aftësitë bërthamore për sa kohë që Shtetet e Bashkuara dhe aleatët do të kërcënojnë sigurinë e Koresë së Veriut. Ai kundërshtoi në veçanti stërvitjen e përbashkët ushtarake të SHBA-së dhe Koresë së Jugut, që zhvillohet çdo vit.

Analisti Yang Moo-jin, i Universitetit të Studimeve koreanoveriore në Seul, thotë se mesazhi i Kim për vitin e ri ishte një përpjekje për të shfaqur forcë përballë negociatave të mundshme me administratën e re Trump.

Zoti Yang thotë se e shohim Korenë e Veriut të shfaqë synimin e saj për të mbajtur nën kontroll nivelin e reagimit të politikës së re që do të krijohet nga administrata Trump.

Ahn Chan-il, një i arratisur nga Korea e Veriut, tashmë analist në Institutin Botëror për Studimet koreanoveriore, thotë se nëse synimi i Kim Yong Un ishte që t’i bënte presion zotit Trump nëpërmjet kërcënimit të raketave balistike interkontinentale, ai ka dështuar.

Zoti Ahn thotë se “është shqetësuese se Kim Jong Un përmendi raketat ICBM, gjë që do të stimulojë kundërshtarët në SHBA”.

Gjatë fushatës presidenciale, zoti Trump e quajti një “maniak” udhëheqësin koreanoverior Kim Jong Un, por i njohu atij aftësinë e marrjes së pamëshirshme të pushtetit. Njëkohësisht, ai theksoi se SHBA-ja duhet të jetë e ashpër në përballjen me çfarëdolloj provokimesh dhe shtoi se “ky njeri nuk di të luajë lojëra. Dhe ne nuk mundemi të luajmë me të”.