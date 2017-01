Sulm mbi një xhami në Kanada, gjashtë të vrarë

Persona të armatosur sulmuan një xhami në Quebec të Kanadasë duke vrarë gjashtë veta dhe plagosur tetë të tjerë.

Një zëdhënëse e policisë tha se dy veta janë arrestuar, por nuk ka dhënë më shumë hollësi rreth identitetit apo motiveve të tyre.

Kryetari i Qendrës Kulturore Islamike në Quebec, tha se njerëzit ishin mbledhur për lutjet e mbrëmjes në kohën kur ndodhi sulmi. Sipas policisë aty ishin 53 veta.

Kryeministri kanadez, Justin Trudeau, e dënoi ngjarjen si “sulm terrorist mbi myslimanët”, duke nënvizuar se vendi i tij vlerëson diversitetin dhe tolerancën fetare.

“Myslimanët kanadezë janë pjesë e rëndësishme e strukturës sonë kombëtare dhe aktet e tilla të pakuptimta nuk kanë vend në komunitetet tona, qytetet dhe vendin tonë”, tha kryeministri Trudeau.

Në qershor të vitit 2016 një kokë derri ishte lënë në dyert e së njëjtës xhami.

Pas sulmit të së shtunës, kryetari i New Yorkut, Bill de Blasio, tha se departamenti i policisë së qytetit po ofron masa të shtuara mbrojtëse për xhamitë në qytet.

“Bashkëqytetarët e mi njujorkezë që janë myslimanë: qyteti i New Yorkut do t’ju mbrojë. Departamenti i Policisë së New Yorkut do t’ju mbrojë. Ne do të luftojmë urrejtjen dhe paragjykimet”, shkroi ai në Twitter.