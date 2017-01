Si u dekonspirua operacioni nga oficeri i policisë në Tiranë

Një oficer policie i Komisariatit Nr. 4 në Tiranë është dënuar me dy vite burg, pasi dyshohet se shfrytëzonte postin e tij, për të dekonspiruar operacionet e policisë, gjë e cila ka sjellë lirimin e disa personave nga përgjegjësia penale. Alkejd Zeneli, është deklaruar fajtor për akuzën e “Shpërdorimi i detyrës” dhe “Kryerja e veprimeve arbitrare”, pasi në disa raste është vërtetuar se ai ka abuzuar me detyrën, duke u dyshuar se në këmbim të favoreve për qytetarët, ka marrë para prej tyre. Dosja është hetuar nga specialistët e SHÇBA në Policinë e Tiranës, pas dyshimeve që ishin ngritur ndaj këtij oficeri.

Zeneli, në një rast ka dekonspiruar operacionin e policisë “Fundi i Marrëzisë” që bënte fjalë për lokalizimin dhe asgjësimin makinetave të lojërave të fatit. Teksa kolegët e tij shkonin në këtë operacion, nga përgjimet e kryera ka rezultuar se Zeneli njoftonte në telefon pronarët e kazinove, të cilët i largonin me shpejtësi nga dyert e pasme të bizneseve të tyre. Ndërkohë nga ana tjetër vetë oficeri i policisë pranë Komisariatit Nr.4, qëndronte në një lokal në ish-bllok, duke konsumuar birrë. Një detaj të tillë është evidentuar dhe gjatë përgjimeve të kryera nga specialistët e SHÇBA. Ndërkohë janë dhe disa raste të tjera ku oficeri i policisë ka liruar nga qelia një person për plagosje të lehtë me dashje, dhe prodhim e shpërndarje të lëndëve narkotike. Për të gjitha këto raste, Gjykata ka vendosur të shpallë fajtor oficerin Zeneli, duke e dënuar atë me 2 vite burg.