Shitëses ambulante i bie të fikët nga terrori i policëve të Veliajt

Një shitëse ambulante ka rënë pa ndjenja teksa ishte duke shitur në treg si paosjë e terrorit të policëve bashkiakë. Ngjarja ka ndodhur mesditën e djeshme në Laprakë dhe lajmi është raportuar nga qytetarët për Nismën Thurje. Video e publikuar në rrjetet sociale tregon shitësen ambulante që është rrëzuar në tokë, e rrethuar nga policët e Bashkisë së Tiranës.

Qytetarët që kanë filmuar videon kanë shpjeguar atë që ndodhi në një mesazh denoncues.

“Nisma, shikoni çfarë terrori po i bëhet njerëzve të thjeshtë. Kjo grua po shiste fruta perime në Laprakë. Ka vite aty dhe është shumë zonjë e mirë dhe e respektuar. Vijnë 5 policë bashkiakë dhe fillojnë t’i bërtasin e t’i bëjnë presion. Dy prej tyre e kapën ta tërhiqnin zvarrë dhe asaj i bie të fikët. U tmerruam të gjithë. Si mundet policia të trajtojë hallexhinjtë si kriminelë dhe kriminelët si profesora? Si mundet policia të sillet kështu me ata që kanë më shumë nevojë?”, shkruan një qytetar në një postim dërguar Nismës “Thurja”, duke publikuar edhe videon ku duket terrori policor ndaj shitëses ambulante.

Arroganca e personave me uniformë në Bashkinë e Tiranës që justifikojnë veprimet e tyre me “fuqinë” që iu jep posti vazhdon. Para pak ditësh policët e Veliajt dhunuan një qytetar që pos tregtonte në njësinë nr.4. Kolegët e tjerë dhe gruaja e tregtarit kanë ndërhyrë për të qetësuar situatën, por polici i cili mban një celular në dorë i kthehet ashpër tregtarit dhe e dhunon, ndërsa në fund në mënyrë arrogante i flak tej mallin e tij, me të cilin shitësi siguron bukën e gojës.