Shëndetësia falas e Ramës, Shqipëria pa insulina

Ish-Kryeministri Berisha ka denoncuar mungesën e insulinës në farmacitë e vendit, por edhe nëse ka ajo shitet me mik. Denoncimi publik është pas mesazhit të dërguar nga një qytetar në adresë të ish-Kryeministrit. “Në farmacitë e Tiranës mungon insulina ose shitet me mik. Ndërkohëk në regjistrat e Institutit të Sigurimeve Shëndetësore rezultojnë të shitura insulina sa për të gjithë Ballkanin! Beqja ndan me firmat paratë e rimbursimit të dhjetëra mijëra insulinave që nuk kanë ardhur dhe nuk janë shitur kurrë në Shqipëri. Ja çfarë shkruan qytetari dixhital”, shkruan Berisha në Facebook.

“Z.Berisha, mirëmëngjes, doja që të bënit një problem të këtyre ditëve të fundit publik. Ka mungesë insulinash nëpër farmaci. Ime më ka dy ditë pa insulinë. Po shiten ato pak sikur me qenë mall jashtëligjor. Ky është problem imediat nuk mund të rrijë një diabetik pa insulinë. Ju faleminderit”, shkruan qytetari.