Roli i dyshes Rama-Vuçiç për arrestimin e Haradinajt

Nga Kastriot Islami

Haradinaj s’duhet të ishte ndaluar…S’duhet ky incident të kishte ndodhur veçanërisht në Francë, e cila e ka mbështetur e mbështet fuqimisht pavarësinë e Kosovës dhe e ka shumë të qartë situatën në Kosovë… Nga ana tjetër, Prishtina e Tirana duhet të kishin reaguar më shpejt dhe më fuqimisht…! Askush nuk ka asnjë dyshim se Haradinaj duhet liruar sa më parë dhe me siguri do të lirohet në ditët në vijim! Dhe as që mund të dënohet apo mendohet të ekstradohet në Beograd. Aq më pak për një akuzë, e cila tashmë është marrë në shqyrtim në Hagë! Nëse kjo do të ndodhte loja do të ishte shumë e rëndë dhe provokimi mund të shkaktonte reagime të paparashikueshme…! Nga ana tjetër, pas disa ditësh mund të na mbushin mendjen se këtë çështje e zgjidhi çifti Rama-Vuçiç…?!Mos u habisni kur pas disa ditësh do të përpiqen të nxjerrin lajmin se Haradinaj po kthehet i lirë në Kosovë për shkak të “presionit patriotik” të Ramës ndaj Vuçiç apo për shkak të marrëdhënieve speciale Rama-Vuçiç…Askush s’duhet të bëhet naiv të besojë një mashtrim të tillë kaq të trashë?! Kjo është veçse pjesa e rradhës e një shfaqje teatrale ..!Pas një loje të rrezikshme..

****

Ajo që ka ndodhur me Haradinajn në Francë duket një lojë interesash të brendshme ku janë implikuar edhe aktorë të jashtëm… Një provokim për “negociatat pajtuese” mes shqiptarëve të Kosovës dhe serbëve…Një mundësi për t’i dhënë peshën e pamerituar dyshes Rama-Vuçiç…?!

****

Përgjegjësia kryesore për këtë incident shkon natyrisht në Serbi dhe te drejtuesit e lartë serbë, të cilët ruajnë ende relike të tilla të rëndomta…Nga ana tjetër, Franca që ka mbështetur në pararojë dhe mbështet fuqimisht pavarësinë e Kosovës si dhe ka ndjekur me shumë kujdes të gjithë zhvillimet në Kosove, përfshi edhe ato me Gjykatën e Hagës, s’mund të mbetet jashtë përgjegjësisë, për më tepër që siç thuhet, Haradinaj ka shkelur edhe herë të tjera tokën franceze pa pasur asnjë problem… Reagimi i vonuar dhe i ngadaltë i Tiranës, veçanërisht jep të dyshosh se edhe Tirana është e implikuar rëndshëm në këtë “lojë”…Për rrjedhojë kjo do ta bënte edhe përgjegjëse. Dhe sa më shumë Tirana reagon apo ngre më lart tonin me kalimin e kohës, aq me shumë rritet dyshimi për implikimin e saj, madje dyshimi për të mbuluar diellin me shoshë për të fshehur implikimin kthehet në bindje….

****

Haradinaj do të kthehet më siguri në Kosovësë shpejti dhe pa asnjë problem, sepse ishte i pari dhe i vetmi lider në Ballkan që la detyrën e Kryeministrit dhe shkoi me këmbët e tij në Hagë… Dhe as që mund të mendohet apo bëhet fjalë për ekstradim… Nëse kjo do të ndodhte apo kthimi do të vonohej, ky do të kthejë në një provokim të rrezikshëm, aq më tepër që duket se ndodhemi brenda një shfaqje teatrale. Këtë e dinë mirë edhe në Prishtinë, edhe në Tiranë, edhe në Beograd edhe në Paris…! Por kjo mund të ndricohet edhe mirë në Uashington…! Por mbi të gjitha kjo do të rezultonte një shfaqje e turpshme cirku nëse Rama do të përpiqej të nxirrte përfitime si lider global nga kjo lojë, duke e paraqitur lirimin si një angazhim të tij. Si një “ndërhyrje patriotike”, ndoshta edhe me retorikë nacionaliste tek “miku” i tij i ngushtë Vuçiç, për të krijuar perceptimin se në rajon vetëm Rama mund ta kontrollojë Vuçiç dhe vetëm Rama-Vuçiç mund të jenë faktorë të pajtimit të madh…Mos e hani sapunin për djathë…!