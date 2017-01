Qeveria rimburson vetëm ilaçet e lira

Teksa çmimet e barnave janë ulur të paktën me 2.2% vitin e kaluar sipas INSTAT, importi i tyre është rritur dukshëm. Nga të dhënat e Doganave, mësohet se për periudhën 11-mujore (janar-nëntor 2016) importet e ilaçeve shënuan një rritje vjetore në vlerë me 9%, duke arritur në 19 miliardë lekë ose 138 milionë euro.

Burimet nga tregu pohojnë se vlera e lartë e ilaçeve i korrespondon volumeve më të larta të importit, teksa tregu po vuan pasojat e medikamenteve jocilësore. Për rrjedhojë qytetarët paguajnë më shumë, pasi duke blerë dy-tre herë ilaçet për një kurë, harxhojnë më shumë se më parë. Mjekët dhe farmacistët pohojnë se në listën e barnave të rimbursuara janë futur ato më të lirat, që kanë më pak efekt.

Këtë e tregon edhe gjeografia e importit të ilaçeve, kur shihet se importet e tyre nga Gjermania kanë rënë me 20%, teksa shihet një rritje e tyre me rajonin. Tregu i barnave në Shqipëri është rregulluar, ndërkohë që barnat dhe shërbimet farmaceutike ofrohen nga sektori privat. Së fundmi, është ngritur Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Materialeve Mjekësore.

Ministria e Shëndetësisë thotë se si pasojë e masave për të rritur aksesin në barna të sigurta dhe për të ulur barrën financiare të tyre, prej vitit 2015 mjaft barna tregtohen me çmime rreth 30% më të lira krahasuar me vitin 2013.

Programi i qeverisë parashikon uljen e çmimit të shitjes së barnave në Shqipëri. Ndërkohë, janë përjashtuar nga TVSH 10% barnat dhe materialet mjekësore dhe nga TVSH 20% materialet mjekësore të implantueshme.