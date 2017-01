Prokuroria nis hetimet lidhur me vdekjen e 30-vjeçares Drilona Duriçi, e cila u gjet e karbonizuar brenda ashensorit të përfshirë nga flakët ditën e premte në një nga pallatet në zonën e Freskut në kryeqytet. Organi i akuzës ka sekuestruar dokumentacionin e ndërtimit të pallatit dhe të montimit të ashensorit. Gjithçka për të verifikuar nëse janë respektuar elementët e sigurimit teknik sipas lejes së dhënë, bazuar në faktin se ashensori nuk kishte dalje emergjence.

Paraprakisht nuk është konstatuar defekt elektrik, duke shtuar dyshimet se zjarri të jetë shkaktuar nga ashensori. 30-vjeçarja ishte nënë e një fëmije të mitur me të cilin jetonte, pasi i shoqi ndodhej në Gjermani.

Pas kryerjes dhe inspektimit të Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial, zjarri ka rënë në depozitën e vajit në ashensor, ndërsa më pas është dëmtuar kabina. Sipas ISHTI-së, kabina e ashensorit ka qenë me material konstruktiv të djegshëm, se nuk ka pasur rënie automati monofazor të familjarëve. Nga verifikimet e kryera ISHTI thekson se shkaku i zjarrit është bërë instalimi i depozitës së vajit në ashensor, duke shkaktuar vdekjen e Drilona Duriçit.

“Në pallatin ‘Eni’ shpk, Shkalla 1 (Nga veriu), rruga “Muhamet Deliu” Qesarakë, rreth orës 09:48 ka marrë zjarr depozita e vajit të ashensorit hidraulik, e cila ndodhej brenda kafazit të ashensorit. Zjarri i rënë ka dëmtuar kabinën e ashensorit dhe pastaj ka shkaktuar vdekjen e një banoreje të këtij pallati. Kabina ndodhej e pozicionuar në katin e parë dhe kishte edhe ajo në brendësi material konstruktiv të djegshëm. Nga kontrolli i rrjetit elektrik tek dy box-et kolektiv rezultoi se nuk kishte asnjë rënie automati monofazor që i përkiste familjarëve. U konstatua se ishte në pozicionin e ulur (i stakuar) automati trefazor i ambienteve të përbashkëta, nga i cili furnizohej me energji elektrike ashensori hidraulik i pallatit. Shkak i zjarrit është kryesisht instalimi i depozitës së vajit brenda kafazit të ashensorit hidraulik, por kjo gjendje nuk do të influencohej nëse nuk do të shoqërohej edhe nga moslejimi i rrjedhjeve të vajit, mospastrimi i vajit të rrjedhur dhe i papastërtive në fundin e kafazit të ashensorit. Nuk ka funksionuar ndonjë skemë lajmërimi për dëmtimin e ashensorit sipas kërkesave dhe standardit për ashensorët. Pasojat për jetën, dëmtimi i pajisjeve dhe mjedisit janë: Një banore e pallatit ka humbur jetën. Ashensori i shkallës është dëmtuar në elementët e tij që influencoheshin nga flakët. Të gjitha hyrjet deri në katin e katërt janë bërë me blozë dhe banorët e hyrjeve përkatëse janë traumatizuar e kanë vështirësi në frymëmarrje”, thuhet në njoftimin e plotë të ISHTI-së.

Ndërkohë, pas pretendimeve të banorëve se janë ankuar disa herë për ashensorin dhe se askush nuk është përgjigjur për ta mirëmbajtur. Banorët bëjnë të ditur se, ky lloj ashensori duhet të punojë vetëm në fabrika e miniera, por kurrsesi për pallate, duke thelluar kështu më shumë skandalin, që shkaktoi tragjedinë me një viktimë.

Zjarr i përmasave të mëdha ra të enjten paradite në zonën e Freskut, ndërsa rezultoi fatal për 30-vjeçaren Drilona Duriçi, e cila u nxorr e karbonizuar nga ashensori i pallatit ku jetonte. Mësohet se e reja ishte e martuar dhe nënë e një fëmije të vogël, ndërsa bashkëshorti i saj jetonte në Gjermani. E reja ka qenë duke hyrë për në banesë kur ra zjarri, pasi kishte bërë pazar dhe në dorë kishte çantat me ushqime.