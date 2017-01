Kryebashkiaku i Kamzës inspektoi punimet në rrugën “Demokracia” në Paskuqan, me gjatësi rreth 7 km si dhe të tjera investime…

Pavarësisht mosfinancimit të projekteve nga qeveria, bashkia Kamëz me fondet e saja vazhdon investimet në infrastrukturë. Fakti që pjesa më e madhe e buxhetit 2016 ka shkuar për Paskuqanin, kjo njësi administrative aktualisht është kthyer në një kantier ndërtimi. Përpos mjaft investimeve në mjaft akse rrugore një nga investimet e rëndësishme që po kryen bashkia Kamzës është rruga “Demokracia” 7 km e gjatë që nis nga Ura pranë Universitetit Bujqësor deri në Babrru.

Në ditet e fundit tw vitit 2016, kryetari i Bashkisë Kamëz, Xhelal Mziu, prej ditësh ishte në terren duke inspektuar nga afër punimet që po kryhen në investimet në Paskuqan. Mziu inspektoi punimet në rrugën “Demokracia” në Paskuqan, me gjatësi rreth 7 km. Në projektin e hartuar nga specialistët e urbanistikës në Bashkinë Kamëz është parashikuar ndriçimi rrugor dhe gjelbërimi gjatë gjithë gjatësisë. Gjerësia e plotë e rrugës do të jetë 12 ml. Ndërkaq, ky segment rrugor i rëndësishëm për komunitetin e banorëve do të ketë trotuare në të dyja anët me nga 2 ml, të cilat do të bëhen me pllaka. Gjithashtu, kjo rrugë do të jetë e pajisur edhe me sinjalistikë horizontale dhe vertikale. Ky projekt është ndër më të rëndësishmit që ka hartuar Bashkia Kamëz për përmirësimin e infrastrukturës rrugore në zonën e Paskuqanit. Kjo, për vetë faktin se ky segment rrugor bën lidhjen jo vetëm të mijëra banorëve të kësaj zone me Tiranën dhe Kamzën, por edhe të gjitha njësive administrative përreth.

Realizimi i projektit do të bëjë të mundur jo vetëm lehtësimin e lëvizjes së këmbësorëve dhe të automjeteve, por do të jetë një shkak më shumë që kjo zonë të zhvillohet më tej, duke qenë se mund të shtohet numri i bizneseve të reja që do të hapen. Kjo do të sjellë edhe rritjen e numrit të të punësuarve dhe mirëqenien e komunitetit.

Kryetari i Bashkisë Kamëz, z. Xhelal Mziu, ka inspektuar punimet që po bëhen në Paskuqan 2, Vresht. Në këtë zonë po kryhen disa investime. Një prej tyre është zgjerimi dhe ndërtimi i segmenteve rrugore në rrugët “Abdyl Frashëri” dhe “Abdyl Elmazi”. Për vitin 2016 pjesën më të madhe të investimeve e ka përfituar Njësia Administrative e Paskuqanit, ku po investohet në rrugë, kanalizime, në objekte arsimore e disa fusha të tjera. Të tjera investime janë realizuar nga Bashkia Kamëz në Paskuqan, siç është rrethimi i varrezave të vjetra publike në Babrru-Kodër; rrethimi i varrezave publike në Kodër e Kuqe, te shkolla “Tahir Sinani” Babrru; riparimi i sheshit dhe i urës në Fushë-Kërçik dhe rruga pranë shkollës “Vëllazërimi”; ndërtimi i KUN-së në Paskuqan 1, kanalizimet ne rrugen “Ibrahim Rrugova” etj.