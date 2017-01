Parlamenti grek mblidhet për shqiponjën e ushtarëve

Veprimi i ushtarëve që realizuan formën e shqiponjës me duar, ka bërë që Parlamenti i Greqisë të mblidhet për një seancë të jashtëzakonshme.

Nënkryetari i partisë më të madhe opozitare “Nea Demokracia”, ka kërkuar me tre ministra, atë të Mbrojtjes, Drejtësië dhe të Drejtave të Njeriut thirrjen e një seance, pasi sipas tyre këtu fshihet një lëvizje nacionaliste që tenton ta cenojë rendin dhe sigurinë në Greqi, raporton neës24.

Ata kanë shkruar edhe një letër ku vlerësohet se “gjesti i ushtarëve të rinj, publikuar në foto me duart e tyre që formonin shqiponjën shqiptare me dy koka është një praktikë që ne si shtet duhet të na detyrojë të investigojmë më thellë, në kërkim të strukturave paralele brenda shtetit”.

Nga ministrat përkatës është kërkuar një trajtim i thellë i këtij problemi.