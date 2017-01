Paloka: Destabilizim nëse preken zgjedhjet

Nënkryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka tha se Partia Demokratike po përgatitet për fitore të zgjedhjeve të 18 qershorit, por ai paralajmëroi destabilizimin e vendit, nëse procesi nuk do të jetë i lirë e i ndershëm. “Nëse megjithë përpjekjet tona po marrim rastin ekstrem Rama dhe kjo mazhorancë prapë do të zhvillojnë zgjedhje ashtu siç i kane zhvilluar ne këto 3 vite? zgjedhje te dhunuara, zgjedhje te blera, pra jo te standardeve normale, nuk po kërkojmë standardet me te larta evropiane, por standarde normale per te quajtur zgjedhje te lira e te ndershme? sigurisht qe kjo do te kete pasoja. Absolutisht do te ketë pasoja dhe nuk mund te flitet per stabilitet ne ketë vend.”- paralajmëroi Paloka.

Kur kanë mbetur më pak se pesë muaj nga zgjedhjet e 18 Qershorit, nënkryetari i Partisë Demokratike, Edi Paloka ka lajmeruar se nuk ka asnjë mundësi për koalicion parazgjedhor me LSI-¬në. “Sot Partia Demokratike është ne opozite, LSI është ne qeveri dhe nuk mund te diskutohet absolutisht per nje koalicion midis nje partie qe drejton opozitën dhe nje partie qe është ne qeveri. Nuk behet fjale absolutisht per koalicione parazgjedhore me asnjë parti qe qeveris, qe është pjese e te keqes.”-është shprehur Paloka për abcneës.

Nëse socialistët do të kenë vullnet për votim biometrik e numërim elektronik , shtyrja e datës së zgjedhjeve do të ishtë opsion i pranueshëm nga PD derisa teknologjia të jetë gati. Krahas zgjedhjeve parlamentare këtë vit janë dhe ato presidenciale. Partia Demokratike nuk e sheh mazhorancën të gatshme të negociojë për një president konsensual. Në këtë frymë sipas Palokës nuk po përfshin opozitën as në zgjedhjen e Avokatit të Popullit, ndryshe nga standardi që u përdor kur demokratët ishin në qeveri dhe socialistët në opozitë, ndërsa avokat i popullit u zgjodh kandidatura socialiste, Igli Totozani.

Kush janë dy deputetët e rinj?

Komisioni Qendror Zgjedhor votoi dje se për dy deputetët e rinj që do të zëvendësojnë ish-deputetët e PDIU e LSI, Tahiri e Selami. Mandatin e Dashamir Tahirit e mori Edmond Zejno, ndërsa të Shkëlqim Selamit e mori Flamur Çelaj. Të dy deputetët e rinj u votuan unanimisht nga 7 anëtarët e KQZ-së.

Më 29 dhjetor, KQZ i hoqi mandatin Dashamir Tahirit e Shkëlqim Selamit, si dhe kryebashkiakut të Kavajës, Elvis Rroshit. Ato akuzohen se kanë fshehur të shkuarën e tyre kriminale në formularin e vetëdeklarimit, siç e parashikon ligji i dekriminalizimit.

Sipas hetimeve të deritanishme të Prokurorisë: Ish-deputeti i PDIU-së, Dashamir Tahiri rezulton i dënuar në Itali për veprën e falsifikim të parave dhe përdorimi i dokumenteve të falsifikuara.

Ish-deputeti i LSI-së, Shkëlqim Selami rezulton se ka qenë i dënuar me burg nga Gjykata e Brindizit, në Itali.

Kryebashkiaku i Kavajës, Elvis Rroshi rezulton i dënuar në Itali për veprën penale të përdhunimit në grup, për trafik droge dhe pastrim parash. Ndërkohë, Prokuroria po vazhdon verifikimet edhe për zyrtarë të tjerë në kuadër të Ligjit “Për dekriminalizimin”.