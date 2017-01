Manjani për drogën: Po rrezikon sigurinë kombëtare

-Kush ua kërkoi mendimin kur thatë që na duhet ushtria për të luftuar hashashin?

Mendimi im është i njëjtë, duhet të shkulim hashashin nga toka dhe koka e shqiptarit.

-Vërtet besoni që është kaq serioz?

Është shumë serioz dhe për të shkuar partizan në mal tek hashashi, çmimi luhatet nga 20 mijë deri në 40 mijë lekë. Pra, njerëz që i shihnim rregullisht, këto kohë kanë preferuar të dalin partizanë e të bëjnë këtë punë të paligjshme. Fenomeni ekziston dhe ekziston në mënyra të frikshme. Shqipëria po jep një imazh gjithnjë e më shumë që po kultivon hashash.

-Po kanabizohet?

Padyshim.

-Atëherë çfarë ndodhi, sepse kjo qeveri mbylli Lazaratin. Çfarë shkoi gabim? Në qeveri nuk diskutohet fare hashashi?

Në praninë time nuk është diskutuar asnjëherë. Dje u fol për një strategji për të luftuar hashashin me urdhër të kryeministrit. Dje kemi diskutuar më shumë.

-Mendoni që qeveria po e merr me vonesë seriozisht këtë çështje?

Ka një konsensus të përgjithshëm që fenomeni është përhapur dhe kjo është pozitive.

-Dmth e pranon edhe kryeministri këtë?

Projektdokumenti niste me këto fjalë dhe u gëzova që të paktën e pranojmë fenomenin.

-Ndani shqetësimin e opozitës se paratë e drogës mund të përdoren për blerjen e votës?

Sa më shpejt të heqim këtë fenomen nga kokat tona aq më mirë do të jetë, sa më vonë aq më keq do të jetë. Lëvizin shuma marramendëse parash, ku nuk do të jetë më askush i zoti që ta bëjë këtë luftë pastaj proporcionale. Ne duhet ta ndalim me çdo kusht, me ushtri, xhandarmëri e të tjera. Unë jam për rikthimin e xhandarmërisë për të kontrolluar territorin.

-Po thoni që droga është fenomen kërcënues për sigurinë kombëtare?

Absolutisht që po! Situata, nëse ne nuk ndërhyjmë, siguria është shumë herë më e rrezikuar se gjithë fenomenet.