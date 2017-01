Podgorica zyrtare beson se deri në qershor të këtij viti, Mali i Zi do të pranohet në NATO dhe në Samitin e këtij viti do të jetë i pranishëm si anëtar i plotë i saj. Përfaqësuesit e NATO-s dhe diplomatët e huaj, shprehin kënaqësinë me dinamikën e ratifikimit të protokollit për anëtarësimin e Malit të Zi në NATO. Kjo, sipas tyre, tregon gatishmërinë për ta mbështetur Malin e Zi, por edhe Ballkanin në rrugën e sigurisë dhe të paqes në rajon dhe Evropë.