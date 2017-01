Korça në thundrën e bandave të lidhura me Ramën dhe Peleshin

Ish-Kryeministrit Berisha i ka denoncuar publikisht një qytetar nga Korça lidhjet e fuqishme të Ramës dhe Niko Peleshit me bandat që bëjnë ligjin në Korçë. Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari për gjendjen alarmante në Korçë dhe i ka bërë thirrje Prokurorisë të nisë menjëherë hetimet. Qytetari dixhital denoncon: Lidhjet e fuqishme të Edit dhe Nikos me bandat që bëjnë ligjin në Korçë, Ragam e Kapuran. Shkatërrimin, tjetërsimin e Korçës me ndërtimin në qendër të saj të kullave falike Rama-Peleshi në ortakëri me famozin Ragami. Ryshfetin prej 4-6 mijë euro për emërimet në arsim, tatime etj. I bëj thirrje Prokurorisë së Shtetit të hetojë me përparësi aferat mafioze që ngre qytetari dixhital në mbrojtje të qytetit të tij!”, shkruan Berisha në Facebook, duke publikuar të plotë mesazhin e qytetarit.

“Përshëndetje zoti Berisha. Unë jam një qytetar nga Korça, biznesmen. Të përgëzoj për informacion e saktë dhe për intervistat plot vërtetësi që shpreh në publikimet e tua! Vërtet në gjithë vendin është instaluar mafia dhe kjo vërehet dhe në Korçë në një krah mafia e Spiro Bardhit ose Ragamit si e etiketojnë korçarët një hajdut ordiner i kthyer së fundi në benjamini i Edit dhe i Nikos, por këtë të fundit e tërheq për hunde Spirua dhe në krahun tjetër super hajduti Kapurani që të zë lemeria të shkosh në Spitalin e Korçës këto ditë dimri dhe të ftohesh jo të shërohesh, si pacientët ashtu dhe stafi mjekësor sepse tenderin e spitalit e ka fituar Kapurani dhe kaldajën as 2 orë në ditë nuk e ndez! Flasim për gjërat që duken palë për emërimet 4 dhe 6 mijë euro për emërimet në arsim, tatime dhe në burg! Nga krahu tjetër gjithë tenderat kalojnë në dorën e Ragamit njëherë pasi merr 10 deri 20% thërrimet ja u jep bizneseve të tjera sa për të ngrenë bukën! Dhe e fundit fare miratimi i Këshillit Bashkiak për ndërtimin e kullave në qendër të Korçës nga Ragami në ortakëri me Ramën dhe Peleshin! Flm për reagimin, zoti Sali se ne nuk flasim dot, pasi është instaluar mafia!?”, përfundon mesazhi i qytetarit nga Korça.