I vuri flakën vetes pse policia s’arreston rrëmbyesit e vajzës

57-vjeçari Marko Silo që tentoi t’i japë fund jetës para dy ditësh duke u vetëdjegur me benzinë në ambientet e Zyrës së Shërbimit për Qytetarët në Policinë e Fierit tregon shkaqet e këtij akti ekstrem. Nga shtrati i spitalit në QSUT, ai tregon për “News 24” se, vajza e tij është zhdukur prej tre vitesh dhe për këtë, ai ka denoncuar 3 persona, pasi dyshon që mund ta kenë trafikuar si prostitutë dhe akuzon shtetin se nuk ka bërë asgjë për ta ndihmuar. Ai thotë se, njëri nga rrëmbyesit ishte i kërkuar edhe nga Interpoli dhe ai e ka denoncuar në polici për rrëmbimin e vajzës, por policia nuk e ka arrestuar.

“Akti im për t’u vetëdjegur në Komisariatin e Policisë së Fierit ishte protestë për indiferencën e shtetit. Unë shkova në polici për vajzën time të zhdukur Armela, ata u treguan indiferentë. Kam denoncuar 3 persona që më morën vajzën. Një nga rrëmbyesit ishte i kërkuar edhe nga Interpoli. Vajza para një viti kërkoi të tërhiqnim denoncimin, por besoj se vajza ime është nën presionin e rrëmbyesve”, thotë ai. Silo shprehet se ka frikë për jetën e familjarëve, ndaj kërkon mbrojtje nga shteti.

Të enjten rreth orës 13:00, ka hyrë në ambientet e Zyrës së Pritjes së Qytetarëve në Drejtorisë Vendore të Policisë Fier, shtetasi Marko Silo dhe i ka vënë zjarrin vetes me benzinë. Trupi i tij ka marrë flakë, ndërsa punonjësit e policisë kanë ndërhyrë për të shuar flakët. Policia e Fierit bëri të ditur nëpërmjet një njoftimi për shtyp se, M.S, 57 vjeç, banues në Levan, Fier, dhe pa komunikuar me personelin e shërbimit, ka tentuar të djegë veten me benzinë. “Falë ndërhyrjes së shpejtë të Shefit të Sektorit të SHÇBA, dhe personelit të Zyrës së Shërbimit të Qytetarëve u bë e mundur fikja në kohë e flakëve, duke shpëtuar kështu jetën e këtij shtetasi, i cili ndodhet në Spitalin Rajonal Fier nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Lidhur me këtë ngjarje ju sqarojmë se bashkëshortja e shtetasit të lartpërmendur, më datën 20.09.2016 ka kallëzuar pranë Policisë Fier se në vitin 2014 i është larguar vajza nga banesa dhe dyshon se mund të shfrytëzohet për prostitucion jashtë shtetit”, thuhej në njoftimin e Policisë së Fierit.

Policia nuk thotë asnjë fjalë se pse nuk është hetuar për tre personat që janë denoncuar nga shtetasi Marko Silo për rrëmbimin e vajzës së tij që para tre vjetëve. Babai i vajzës shprehet se njëri nga tre trafikantët e rrëmbimit të vajzës së tij është i shpallur në kërkim nga Interpoli, por policia nuk ka vepruar për arrestimin e tij.

Qytetarët e kanë humbur besimin tek policia dhe në kulm të dëshpërimit ndërmarrin veprime ekstreme. Janë me dhjetëra raste kur qytetarët denoncojnë në polici banditë dhe kriminelë për rrëmbim personi apo zaptim të pronës, ndërsa policia nuk ndërhyn.