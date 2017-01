Gingrich: Trump do jetë presidenti “më efektiv kundër të majtës”

Newt Gingrich ka thënë se ka një “admirim të madh” për ato që presidenti Donald Trump ka arritur gjatë ditëve të tij të para në pushtet dhe amerikanët do të shohin se si Trump do të vazhdojë ta ndjekë agresivisht axhendën e tij. Ai ka thënë se çdo konservator që nuk është i shqetësuar për faktin se Trump është tepër populist duhet të mbyllë sytë dhe të imagjinojë si do të ishte situata me Hillary Clintonin si presidente.

“Asgjë që ai do të bëjë gjatë dy viteve të ardhshme nuk do të ngjasojë me asnjë ditë të Hillary Clintonit nëse do të ishte presidente”, tha Gingrich. Ai shtoi se Trump mund të rezultojë të jetë presidenti “më efektiv kundër të majtës” në historinë moderne të Shteteve të Bashkuara. “Ai është kundër të majtës, kundër idiotësisë dhe është pro Amerikës”, tha Gingrich. “Cila nga këto vlera nuk e kënaq një konservator?”.

Hannity ishte dakord me të dhe tha se suksesi i Trumpit si president do të varet nga sa i aftë do të jetë të mbajë të gjitha premtimet e tij elektorale, përfshirë këtu kandidaturën “origjinale” për Gjykatën e Lartë, verifikimin ekstrem për refugjatët, sigurimin e kufijve dhe pavarësinë energjetike.