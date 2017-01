Drejtori i dënuar me burg për vjedhje ushtron terror mbi naftëtarët e Kuçovës, ndërsa deputetja e PS vihet në mbrojtje të tij. Denoncimi është bërë nga një naftëtar, i cili i është drejtuar me një mesazh ish-Kryeministrit Berisha. “Në shtetin e banditokracisë! Naftëtari dixhital denoncon terrorin nga drejtori, Lunik Çuadari, ish-i burgosur për vjedhje, mbi naftëtarët e Kuçovës. Uljen e rrogave dhe ditëve të pushimit, heqjen e antidotit dhe të shpërblimeve. Deputeten Ermonela, e cila u thotë punëtorëve nuk kemi ç’t’i bëjmë se prishet koalicioni”, shkruan Berisha në Facebook, duke publikuar mesazhin e naftëtarit nga Kuçova.

“Z.Berisha më fal që ju shqetësoj po jam një punojës i vjetër i nxjerrjes së naftës në qytetin e Kuçovës. Dua të ngre shqetësimin e 400 punëtorëve për drejtorin Lunik Cuadari. Na kanë ulur rrogën 28 mijë lekë të vjetra në muaj, na kanë ulur lejen e zakoshme nga 40 ditë në 28 ditë dhe kur punëtori merr lejen e zakonshme, punëtorit i ulen 100 mijë lekë të vjetra, na kanë hequr lekët e rrobave, na kanë hequr antidotën, na kanë hequr shërblime kemi 3 vjet nuk kemi marrë asnjë shpërblim. Përveç këtyre ai sjelljen me punëtorët e ka shumë të keqe, i ofendon, i heq nga vendi i punës. Ai edhe shkollë për të na drejtuar nuk ka. Ka qenë i dënuar në burg 1 vit e 6 muaj për vjedhje. Stafin e tij e ka me njerëz të paaftë dhe partiak. Ankohen punëtorët tek deputetja Ermonela dhe ajo që s’kemi ça i bëjmë se nuk duam të prishim koalicionin. Me respekt S. H., nga qyteti Kuçovës, punëtor 40-vjeçar. Ju lutem më ruani anonimitetin, sepse më heqin nga puna”, shkruan naftëtari.

Dy ditë më aprë ish-Kryeministri Berisha denoncoi një skandal në spitalin e Ersekës. Drejtoresha e Spitalit të Ersekës vazhdon të qëndrojë në detyrë ndonëse ka dy vjet që e ka mbushur moshën e pensionit. Një qytetar nga Erseka i është drejtuar me një mesazh ish-Kryeministrit Berisha ku e informon se drejtoresha e spitalit mbahet në detyrë nga deputetja e PS, Arta Dade në kundërshtim me ligjin. “Për siçilistët ligji nuk ekziston! Qytetari dixhital denoncon diskriminimin partiak në zbatimin e ligjit, nëna e kriminelit Orest Malushi, ka kaluar prej dy vitesh moshën e pensionit, por mban vendin në thyerje të ligjit”, shkruan Berisha në Facebook, duke publikuar të plotë mesazhin e qytetarit nga Erseka.

“Përshëndetje doktor! Jam një banor nga qyteti i Ersekës, dhe kam besim të plotë te ndershmëria juaj, prandaj po ju shkruaj. Doktor të lutem, ngrije zërin në parlament për ne kolonjarët e shkretë. Këtu në Spitalin e Ersekës, drejtoreshë Fatime Malushi, e ëma e kriminelit, vrasësit, Orest Malushi, ka dy vjet që ka dalë në pension, dhe vazhdon të ushtrojë detyrën pa i hyrë gjemb në këmbë. Deputetja e rrethit tonë, Arta Dade, pasi shkatërroi Përmetin, shkatërroi dhe rrethin tonë. Po e mban drejtoreshën e pensionuar bnë krye të spitalit. Populli i Ersekës, është kthyer në mëshirë të kryetarit të Partisë Socialiste, Ilirjan Hyseni. Fati jonë është në dorë të tij dhe të Partisë Socialiste. Të futin e të heqin nga puna sipas qejfit të tyre, duke e kthyer në biznes. Populli i Ersekës është në presionin e këtyre partiakëve”, shkruan qytetari.