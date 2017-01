Mesatarisht 1 shqiptar çdo katër ditë ka humbur jetën gjatë vitit të kaluar si pasojë e ngjarjeve të rënda kriminale. Ministri i Brendshëm foli dje vetëm për 71 vrasje gjatë 2016-ës, por në fakt gjatë këtij viti janë vrarë 93 persona. ABC News ka vëzhguar të gjithë ngjarjet e rënda kriminale të ndodhura gjatë vitit 2016, ku për pasojë ka pasur viktima të armës, thikës apo edhe sendeve të forta. Sipas këtij vëzhgimi, që nga policia ende nuk është konfirmuar zyrtarisht, rezulton se gjatë vitit 2016 kanë ndodhur 85 ngjarje të rënda kriminale, ku për pasojë janë vrarë me armë, thikë, mbytje e sende të forta 93 persona.

85 ngjarje kriminale me pasojë vrasjen e 93 personave kanë ndodhur në Shqipëri gjatë vitit 2016. Abc News ka nxjerrë këto statistika bazuar në njoftimet e Policisë së Shtetit dhe ngjarjet e evidentuara çdo ditë të vitit që lamë pas.

Sipas këtyre të dhënave, rezulton se në Shqipëri gjatë vitit 2016 kanë gjetur vdekjen nga arma, thika, mbytjet apo sendet e forta 93 persona. Në këtë listë, nuk janë përfshirë rastet e vetëvrasjes apo edhe aksidentet me pasojë vdekjen, që fatkeqësisht kapin një shifër alarmante.

Nga vëzhgimi i ngjarjeve gjatë gjithë vitit 2016, rezulton se në 85 ngjarje kriminale, kanë gjetur vdekjen nga plumbat, goditjet me thikë, mbytjet apo sende të forta për ngjarje të caktuara qoftë edhe një sherr banal 93 persona.

Ajo që bie në sy gjatë vitit që lamë pas, rezulton se muaji janar ka pasur edhe numrin më të madh të ngjarjeve, 12 të tilla me më shumë viktima. Ndërkaq, gjatë muajve shkurt, korrik, shtator, tetor dhe nëntor, kanë ndodhur nga 8 ngjarje kriminale, ku viktimat janë ekzekutuar nga plumbi, nga thika apo kanë gjetur vdekjen si pasojë e dhunës fizike me sende të forta. Gjatë muajit gusht, kanë ndodhur 7 ngjarje të rënda me pasojë vdekjen e disa personave. Në 3 muaj të tjerë, marsi, prilli dhe dhjetori shënojnë nga 6 ngjarje të rënda kriminale, ku numri i viktimave të plumbave, thikës apo mjeteve të forta është i lartë. Ndërsa muajt me më pak ngjarje kriminale, me viktima kanë qenë muaji maj me 2 ngjarje dhe qershori me 3 të tilla.

Kjo shifër e 93 viktimave nuk është zyrtarizuar ende nga Policia e Shtetit, e cila referuar statistikave të viteve të kaluara, nuk i përfshin në skedarin e statistikor të vrasjeve, ngjarjet ku viktimat kanë gjetur vdekjen nga të goditurat me thikë. Apo edhe rastet, ku viktima ka gjetur vdekjen si pasojë e goditjeve me mjete të forta, qoftë edhe në rastet kur viktima është goditur nga grabitës me qëllim vjedhjen e banesës së tyre.

Nga ana tjetër, sipas këtij vëzhgimi të kryer nga ABC News, rezulton se numri më i madh i këtyre viktimave, ka gjetur vdekjen nga arma e zjarrit, qoftë për hakmarrje, të çastit, për lëndën narkotike apo edhe vrasje me pagesë. Një pjesë e viktimave të 2016-ës kanë qenë edhe ata persona që janë goditur me thikë, si pasojë e sherreve të çastit apo të planifikuar, ku nuk kanë mundur t’i shpëtojnë plagëve të marra. Ndërsa një numër i vogël i shifrave të vdekjes gjatë 2016 ka ardhur si pasojë e goditjes nga sende të forta, ku përfshihen edhe rastet e grabitjes, ku pronari i shtëpisë është dhunuar dhe më pas ka gjetur vdekjen. Apo edhe rastet e dy elektriçistëve të OSSHE-së, të cilët si pasojë e dhunës për shkak të ç’kyçjes së energjisë elektrike, kanë gjetur vdekjen.