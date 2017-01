Bernard Berisha zyrtarisht te Terek Grozny

Bernard Berisha është zyrtarisht një futbollist i Terek Grozny. Mesfushori bëhet shqiptari i tretë që do të veshë fanellën e klubit të Premier Ligës ruse, duke zyrtarizuar kështu transferimin nga Anji Makachkala te skuadra ku luajnë dhe Bekim Balaj e Odise Roshi. Që në fundin e muajit dhjetor Terek bëri të ditur se ishte arritur një marrëveshje për transferimin e Bernard Berishës në radhët e tij, por vetëm këtë të mërkurë u zyrtarizua gjithçka me firmosjen dhe të kontratës nga ana e futbollistit, që e njeh shumë mirë kampionatin rus teksa ka luajtur në total 30 ndeshje me Anjin duke shënuar dhe 4 gola. Berisha do të jetë i lidhur me klubin e Terek Grozny për një periudhë prej 3 vjet e gjysmë, gjë që tregon se lojtari pritet të jetë pjesë e rëndësishme e këtij ekipi dhe në të ardhmen. Aktualisht Terek renditet në vendin e pestë në Premier League të Rusisë dhe është në garë për një vend në Europë.