Berisha takim me eksperte te nivelit te larte te USAID

Ish-Kryeministri Berisha është takuar dje me ekspertet e nivelit te larte te USAID ne Ëashington, zonjen Albena Godlove, zotin Steven Strauss dhe Eugene Spiro te shoqeruar nga bashkedrejtuesit e Fondit Shqiptaro Amerikan te Ndermarrjeve, zoti Mata dhe zoti Sarapuli. Qellimi i vizites se tyre ne vendin tone eshte vleresimi i ndikimit te projekteve te implementuara nga FSHAN, te njihen me treguesit ekonomike te vendit tone, zhvilimin e sektorit privat, investimet etj.

Diskutuam mbi investimet ne Shqiperi te Fondit Shqiptaro Amerikan te Ndermarrjeve, te cilat i vleresova si nje histori e shkelqyer suksesi me kontribut thelbesor ne transformimin e vendin gjate ketyre 20 viteve nepermjet projekteve shume te rendesishme dhe te suksesshme dhe vleresova angazhimin e tyre per projekte te tilla ne te ardhmen. Shpreha mirenjohjen per bashkepunimin e shkelqyer qe kemi patur ne vite, i cili ka bere te mundur suksesin e dhjetra e dhjetra projekteve te medha si aeroporti, pasaportat biometrike dhe kartat e identitetit apo projekte transformuese ne sistemin bankar, si dhe mbi investimet ne krijimin e zonave te biznesit te filluar me qeverine e meparshme ne qytetet tona si Berat, Korce, Shkoder, Tirane, Gjirokaster, Kruje, rikualifikimin urban e qyteteve tona, apo investimet ne projekte kyce te trashegimise kulturore si ne Butrinit apo Fototeka Marubi.

Ne te vertet sot projektet e Fondit jane te vetmet investime dhe projekte qe ecin, me te cilat qeveria mburret, duke i paraqitur se suksese te vetat por qe ne fakt jane teresisht merite e Fondit.

Cmova punen e punonjesve te Fondacionit, qe me perkushtimin e tyre te madh, dashurine per Shqiperine e shnderruan Fondin e Sipermarrjes Shqiptaro Amerikane ne historine me te suksesshme ne te gjitha vendet ish komuniste dhe shpreha urimin qe ky bashkepunim te vazhdoje dhe te shtrihet me gjere ne fusha te tjera si edukim, energjine e rinovueshme etj.

Ne te gjitha keto projekte bashkepunimi Fondi ka qene nje kollone e besimit dhe suksesit dhe urova vazhdimin me tej te angazhimit te Fondit ne favor te vendit dhe te shqiptareve.