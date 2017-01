Berisha: Genti Gazheli, lavatriçja e parave të Edi Ramës

Kryefinancieri që bënte tabelat e fushatës së PS-së ka qenë Genti Gazheli, i cili menjëherë pasi rilindja mori pushtetin në vitin 2013 e emëroi drejtor të Parandalimit të Pastrimit të Parave. Më herët në pushtetin e Nanos kishte punuar në organet doganore, ndërsa sot është ambasador i Shqipërisë në Turqi. Pra, njeriu, i cili merrej me fshehjen e parave në Partinë Socialiste, u dërgua në qeveri këtë herë për t’i shërbyer më afër Ramës dhe më pas si ambasadori ynë në Turqi. Ja si do të shprehej ish-kryeministri Berisha në një status të tij në rrjetet sociale në janarin e vitit të shkuar, kohë kur Rama lajmëroi emërimin e Gazhelit si amabasador, “Edvin Kristaq Rama, nën presionin e fortë dhe direkt të partnerëve u detyrua të largojë Genti Gazhelin, financierin famoz të PS, nga detyra e drejtorit të Agjencisë së Luftës kundër Larjes së Parave, detyrë në të cilën Rama e emëroi në një akt të paprecedent sapo erdhi në pushtet! Gazheli edhe sot është arkëtari, financieri i të gjitha financave me origjinë drogën, prostitucionin, pengmarrjet të Partisë Socialiste. Rama kryeministër, krahas financave të partisë i ngarkoi atij detyrën delikate të mbulimit të larjes së parave të pista të atij vetë, të vëllazërisë biologjike dhe mafioze të tij. Përveç këtyre vetë ‘lavatriçja’ e partisë është denoncuar nga opozita si person që në dogana kolegët i kishin vënë nofkën çorapja (ju lutem mos e ngatërroni me çorapet e tjera të PS që këtë nofkë e kanë nga Sigurimi i Shtetit apo si banditë që me çorape në kokë plaçkisnin në rrugë). Kolegët e thërrisnin Gentin ‘çorapja’, se paratë e gjobave që ju vinte bizneseve në dogana ai i fshihte në çorapet e tij të gjata. Pas kësaj, sipas disa burimeve, Genti është marrë me kontrabandë celularësh, madje dhe të falsifikuar dhe në bllok ka patur një Çejnxh, e cila survejohej për transaksione të dyshimta. Pas emërimit të Gazhelit, shumë shpejt agjencia filloi të kundërmojë, të qelbë erë të parave të pista dhe prej 18 muajve së paku 13 herë i është kërkuar nga partnerët tanë largimi i tij i menjëhershëm nga drejtimi i agjencisë me një rëndësi nevralgjike në luftën kundër trafiqeve kriminale dhe terrorizmit. Me këtë emërim Rama kërkon t’i japë imunitet diplomatik veprimtarisë së tij mafioze të larjes së parave duke patur në një vend shumë të rëndësishëm më të besuarin e parave të tij”.