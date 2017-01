Basha me Lu e Borchard: Votimi elektronik kthen besimin tek vota

“Votimi dhe numërimi elektronik, është e vetmja rrugë për kthimin e besimit tek vota e lirë”. Ky ka qenë mesazhi që kreu i PD, Lulzim Basha shprehu dje pas takimit me ambasadorin e SHBA, Donald Lu dhe atë të OSBE, Bernard Borchardt me të cilët diskutoi mbi zhvillimet më të fundit politike në vend dhe zgjedhjet parlamentare.

Zhvillimet e fundit, ku ministra të qeverisë kanë konfirmuar problemet e ngritura nga opozita për kriminalizimin e qeverisjes, të shtetit, të pushtetit lokal, të policisë në funksion të zgjedhjeve të ardhshme, faktet e dala për lidhjen e figurave kryesore të mazhorancës me kokat e krimit të organizuar, janë dëshmi e fuqizimit të krimit dhe mosshkëputjes së mazhorancës nga krimi.

Po ashtu, refuzimi për të pranuar votimin dhe numërimin elektronik, është provë e qartë e mungesës së vullnetit nga ana e mazhorancës për zgjedhje të lira e të ndershme.

Mobilizimi i kontigjentit kriminal të lidhur me trafikun e drogës me mbështetjen e krerëve të policisë, futja e parasë së krimit, moszbatimi i ligjit të dekriminalizimit, kapja dhe vënia e medias nën tutelën e qeverisë, janë shenjat e përpjekjes së qeverisë për të dhunuar zgjedhjet e ardhshme.

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, u bëri të qartë ambasadorëve se opozita është e vendosur të bëjë gjithçka për të siguruar zgjedhje të lira e të ndershme.

Votimi dhe numërimi elektronik, tha Basha, është e vetmja rrugë për kthimin e besimit tek vota e lirë. Të njëjtën rëndësi për të siguruar zgjedhje të lira, shtoi Basha, ka edhe zbatimi i dekriminalizimit, liria e medias dhe transparenca mbi financat e fushatës zgjedhore. Zgjedhjet e lira e të ndershme janë një nevojë jetike për stabilitetin dhe të ardhmen e Shqipërisë, theksoi Basha.