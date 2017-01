Barça e nis vitin 2017 me humbje

Barcelona e nis vitin 2017 me humbje. Ndoshta prej faktit që yjeve blaugrana u nevojitet ende pak kohë për të nxehur motorët, por edhe zërave për largimin e trajnerit Luis Enrique, katalanët u mposhtën 2-1 nga Athletic Bilbao, në sfidën e parë të 1/8 të Kupës së Mbretit.

Baskët zhbllokuan shifrat me Aduriz në të 25-ën, ndërsa me Barcelonën që ende nuk e kishte marrë veten nga goditja, Bilbao dyfishoi 3 minuta më pas me Inaki Williams. Katalanët reaguan në fraksionin e dytë të lojës, me Lionel Mesin, por pavarësisht këmbënguljes dhe faktit që në fushë ishin thuajse të gjithë yjet e skuadrës barazimi nuk erdhi.

Barcelona nuk përfitoi as fakti që kundërshtarët e mbyllën lojën me 9 lojtarë, pas kartonëve të kuq të Raul Garcia-s në të 74-ën dhe Iturraspe dhjetë minuta përpara fundit të lojës. Pavarësisht humbjes, blaugranat i kanë të gjitha shanset të përmbysin shifrat dhe të kualifikohen në ndeshjen e kthimit që do të luhet javën e ardhshme në “Camp Nou”.