Arrestimi i Haradinajt, pse heshti Rama

Partia Demokratike ka reaguar ndaj arrestimit të Rramush Haradinajt në Francë.Gjithashtu ka reaguar edjhe Presidenti i Kosoves Hashim Thaci dhe politikanë të tjerë në Kosovë. Tirana zyrtare hesht rreth faktit të arrestimit të Haradinajt. Në njoftimin për shtyp thuhet se, ndalimi i sotëm në Francë i Rramush Haradinajt është një lajm shqetësues. Tronditës është fakti se ky ndalim është kryer me një fletarresti të vitit 2004 të Sërbisë dhe objekti duket se është aktiviteti i Rramush Haradinajt në luftën për çlirim të Kosovës.

“Si zoti Haradinaj po ashtu dhe drejtues të tjere të UÇK janë ballafaquar me dinjitet dhe janë vlerësuar të pafajshëm nga drejtësia ndërkombetare në kohë të tjera. As Haradinaj dhe asnjë luftëtar i lirise së Kosovës nuk i janë trembur e shmangur drejtësisë, madje kanë mirepritur cdo lloj hetimi për të provuar pastërtinë e luftës për clirim të Kosovës.

Partia Demokratike nderon luftën heroike të popullit të Kosovës dhe drejtuesve të saj për liri e pavarësi. “As Haradinaj dhe asnjë luftëtar i lirisë së Kosoves nuk i janë trembur e shmangur drejtësisë, madje kanë mirëpritur çdo lloj hetimi për të provuar pastërtinë e luftës për çlirim të Kosovës”, thuhet në njoftim të Partisë Demoktratike.

Partia Demokratike shpreh besimin se një drejtësi e pavarur europiane nuk mund të mos nderoje gjithashtu heronjtë e një populli në luftën për liri.

Partia Demokratike u kërkon autoriteteve franceze të sqarojnë sa më parë këtë situatë, duke theksuar se procedura të tilla burokratike dhe rudimentare perjetohen me shqetësim në hapësiren mbareshqiptare pasi ato prekin një ndër faqet më krenare të historise sonë, lirinë dhe pavarësine e Kosovës”, thuhet në deklaratën e PD.

Kryetari i Partisë për Aleancën e Ardhmërisë së Kosovës dhe ish-Kryeministri i Kosovës u arrestua në France në bazë të një urdharresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia që në vitin 2004.Kanë qenë autoritetet Franceze që kanë lajmëruar ato Kosovare për arrestimin e tij. Ai është arrestuar nga policia kufitare me të mbërritur në aeroportin e Basel-Mulhouse në Francën lindore në një fluturim nga Prishtina. Z.Haradinaj është dërguar menjëherë në prokurorinë e qytetit të Mulhouse në Francë. Në të shkuarën Z.Haradinaj është arrestuar edhe në Slloveni në bazë të një urdharresti të lëshuar nga Serbia, por pasi situata u sqarua ai u la sërish i lirë. Pas marrjes së njoftimit edhe ministria e jashtme e Kosovës ka reaguar duke kërkuar lirimin e tij.