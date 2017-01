Bashkia Kamëz ka bërë analizën e punës së saj për vitin 2016. Kryebashkiaku Xhelal Mziu ka kaluar në filtrin e analizës punën e stafit, duke bërë një ekzaminim të punës së gjithsecilit nga vartësit bazuar mbi detyrat funksionale dhe ato të ngarkuara nga titullari. Një nga drejtoritë që ka marrë vlerësimin për punën e kryer nga kryebashkiaku Mziu është Drejtoria e Financës dhe Kontabilitetit. Analiza e punës njëvjeçare nxori në pah arritjet e kësaj drejtorie. Kryebashkiaku Xhelal Mziu, pasi vlerësoi stafin e kësaj drejtorie për punën e bërë, kërkoi që sikurse vitin e kaluar të ketë përqendrim për mirëmenaxhimin e financave të Bashkisë.

Në analizën e Drejtorisë së Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit dhe Investimeve Publike e Rrugëve, kryebashkiaku Mziu vlerësoi punën e bërë. Mziu theksoi se duhet bërë azhornimi i dy planeve urbanistike, Kamëz e Paskuqan, duke ndërmarrë hapa konkretë për të shkuar drejt unifikimit të tyre në një të vetëm.

Në analizën e Drejtorisë së Koordinimit, Zhvillimit të Projekteve, kryebashkiaku Mziu vlerësoi punën e bërë në vitin 2016. Edhe pse në një censurë nga ana qeveria, Drejtoria e Koordinimit shfrytëzoi çdo mundësi për të përfituar projekte me peshë për Bashkinë dhe impakt për qytetarët e Kamzës. Kjo drejtori ka kryer një veprimtari të gjithanshme dhe intensive.

Në analizën e Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore, z.Mziu i ka përgëzuar punonjësit e kësaj drejtorie për rezultatet. Për vitin 2016, krahasuar me planin e 2015-ës në vlerë absolute planifikimi i fillimvitit është rritur me 32% më shumë se viti paraardhës. Në 2016, ka pasur rritje të numrit të bizneseve në territorin e Bashkisë Kamzës.

Kryebashkiaku Xhelal Mziu vlerësoi me nota pozitive edhe punën e bërë nga Drejtoria e Shërbimeve Publike, Dekorit, Strehimit, Emergjencave Civile dhe Krizave. Janë bërë hapa para krahasuar me vitet e mëparshme në punën e kësaj drejtorie për vitin 2016.

Në analizën e punës së Ndërmarrjes së Ujësjellës-Kanalizimeve për vitin 2016 kryebashkiaku Mziu vlerësoi se është bërë një punë e kënaqshme. Gjatë vitit 2016, nga Ndërmarrja e Ujësjellës-Kanalizimeve është punuar në disa drejtime, siç është zgjerimi i zonave të mbulimit me ujë në Kamëz e Paskuqan; lufta ndaj informalitetit bashkëpunim i ngushtë me kompaninë KfË, e cila po shtron rrjetin e furnizimit me ujë në Kamzës; plotësimi dhe saktësimi i adresave për klientët; raporti i monitorimit të performancës. Ndërmarrja e Ujësjellësit tashmë është drejt finalizimit të projektit të ujësjellësit në bashkëpunim me kompaninë zbatuese “Strabag” për t’i dhënë zgjidhje problemit të furnizimit me ujë të qytetit. Falë punës së Ndërmarrjes, janë shtuar 1700 abonentë dhe një ndër risitë ka qenë edhe fatura elektronike.