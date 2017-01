A do të arrestojë FBI, Ramën? Kërkohet dëshmia e Dritan Priftit

Burime për Syri.net bëjnë me dije se Dritan Prifti, ish-zyrtari i lartë i LSI-së dhe ministër në qeverinë Berisha-Meta është thirrur për të dëshmuar nga FBI.

Dëshmia ka të bëjë pikërisht me hetimin dhe procesin që po zhvillohet ndaj shqiptaro-amerikanit Bilal Shehu. Këto burime bëjnë me dije se qytetari grek që ka paguar, duke shkelur ligjin amerikan për foton në fjalë, pretendon se ndërmjetësi mes Bilal Shehut, tij dhe Ramës është pikërisht Dritan Prifti. Burimi thotë se dëshmia do të merret ose në Itali ose në SHBA.

Kohë më parë disa media greke, por edhe amerikane raportuan pikërisht për ndërmjetësimin që ish-ministri Prifti kishte bërë në USA me lidhjet e tij. Ky mendohet të jetë një zhvillim mjaft delikat për kryeministrin Rama, pasi Dritan Prifti sigurisht që deponimin do ta bëjë korrekt.

Nuk bëhet fjalë për institucionet shqiptare, por për ato amerikane. Më konkretisht për FBI. Në ditët në vazhdim do të tentojmë të kemi një intervistë me vetë zotin Prifti…

Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka publikuar detajet e plotat të hetimit që ka të bëjë fondet e paligjshme që janë injektuar në fushatën e elektorale të Obamës gjatë vitit 2012.

Rasti i shqiptaro-amerikanit që ka marrë para nga Edi Rama dhe i ka injektuar ato në fushatën e Obamës, vetëm e vetëm që ish- lideri i opozitës të bënte një foto me Presidentin e SHBA-ve është tashmë zyrtarisht një hetim zyrtar i FBI-së.

Sipas deklaratës së publikuar nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë, rezulton se Bilal Shehu e ka treguar burimin e parave të paligjshme që ka injektuar në fushatën e Obamës dhe qëllimin pse është bërë kontributi 80 mijë dollarë:

“në përpjekje për të siguruar një hyrje një event për mbledhjen e fondeve me një shtetas të huaj, të cilit i ishte ndaluar hyrja, por që iu mundësua atij një foto me Presidentin”, thuhet në deklaratën zyrtare.

Një njeri në Nju Xhersi u shpall fajtor pasi ka ndihmuar në mbledhjen e kontributeve të huaja përgjatë fushatës presidenciale të vitit 2012.

Një burrë në Paramus Nju Xhersi u shpall fajtor gjatë ditës, pasi ka ndihmuar në injektojë 80 mijë dollarë kontribute prej një burimi të huaj në fushatën e mbledhjes së fondeve për Presidentin e SHBA-ve gjatë zgjedhjeve të vitit 2012 bën me dije Asistenti Ligjor i Prokurorit të Përgjithshëm Leslie R. Caldwell nga Departamenti i Divizionit Kriminal dhe Prokurori Amerikan Paul J. Fishman i Ditsriktit të Nju Xhersit.

Bilal Shehu 48 vjeç u deklarua fajtor përpara Gjykatësit Madeline Cox Arleo e Distriktit të Nju Xhersit sipas një informacioni që akuzon atë se me vetëdije dhe nismë personale ka derdhur kontribute të huaja që kanë të bëjnë me zgjedhjet presidenciale të vitit 2012 të pëmbledhuar në 25 mijë dollarë ose me shumë në një vit kalendarik. Vendimi do të jepet në 5 tetor, 2016.

Në bazë të deklarimeve të tij, Shehu një qytetar amerikan që jeton në Nju Xhersi pranoi se në shtator të vitit 2012, ai kishte marrë përafërsisht 80 mijë dollarë nga një burim i huaj dhe i kishte derdhur ato në një komitet mbledhje fondesh dhe në këmbim kishte arritur të siguronte autorizimin e komitetit të fushatës së presidentit në përpjekje për të fshehur origjinën e vërtetë të parave dhe e gjitha kjo me qëllim që një shtetas i huaj të mund të ishte i pranishëm në një takim elektoral që do të zhvillohej në San Fransisko në 8 tetor 2012.

Ligjet federale e ndalojnë kategorikisht që shtetas të huaj të derdhin kontribute në fushatat elektorale të kandidatëve federalë.

Më herët gjatë shtatorit, Shehu kishte marrë në llogarinë e tij bankare një shumë pre 80 mijë dollarësh që vinin nga një llogari bankare e huaj.

Foto Rama-Obama e paguar 80 mijë dollarë, aferë për të cilën shqiptaro-amerikani Bilal Shehu do të përfundojë në burg

do t’i derdhte ato para në fushatën elektorale, siç vetë ai e pranoi.

Shehu pranon se më herët gjatë tetorit 2012 kishte fluturuar në San Fransisko në përpjekje për të siguruar një hyrje një event për mbledhjen e fondeve me një shtetas të huaj, të cilit i ishte ndaluar hyrja, por që iu mundësua atij një foto me Presidentin.

Askush prej komitetit të mbledhjes së fondeve është akuzuar për shkelje sa i takon funksionimit të komitetit të mbledhjes së fondeve dhe ata janë angazhuar për të bashkëpunuar maksimalisht në hetimin që ka të bëjë me të akuzuarin.

FBI-ja e ka hetuar këtë rast. Prokurorët Charles Walsh dhe Peter Halpern i Divizionit të Krimeve dhe Seksionit të Integritetit Publik si dhe Asistenti i Prokurorit Mark J. McCarren i Distriktit të Nju Xhersit janë ata që po hetojnë çështjen.