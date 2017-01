760 kg drogë e nisur me motoskaf nga Vlora sekuestrohen në Leçe

Një motoskaf me 760 kilogram marijuanë, dy persona nga Brindizi dhe një qytetar me kombësi shqiptare janë kapur në brigjet e San Cataldos nga forcat e Guardia di Financas. Në burg kanë përfunduar Oliviero Ferraro, 47 vjeç dhe Lazzaro di Lauro, 58 vjeç, së bashku me Admir Quacaj, 31 vjeç nga Vlora. Policia shqiptare bëri të ditur mbrëmjen e të premtes se ka bashkëpunuar me Guarda di Finanza për zhvillimin e operacionit për kapjen e skafit me drogë të nisur nga Vlora, por Guarda di Finanza nuk e përmend në asnjë rresht bashkëpunimin me policinë shqiptare.

Operacioni është kryer gjatë mbasdites së të premtes. Që të tre, me urdhër të prokurorit të Prokurorisë së Leçes, i cili është kompetent për këtë territor, u arrestuan për posedim dhe trafikim ndërkombëtar droge dhe u dërguan në burg në pritje të seancës gjyqësore përpara trupit gjykues në prani të mbrojtësve Daniela d’Amuri e Giovanni Brigante.

Mediat italiane shkruajnë se, operacioni u krye nga Njësitë e Departamentit të Operacioneve Aerodetare të Policisë Financiare të Barit dhe Grupit Aerodetar të Guardia di Financës së Tarantos, e cila kryen shërbimet e qendrës së koordinimit lokal FRONTEX për operacionin “Triton”, i dërguar drejt motoskafit të dyshuar për ta kontrolluar atë, sapo ai është zbuluar.

Të kapur në flagrancë në mes të ditës, ekuipazhi i skafit vendosi që të arratiset dhe për të fituar shpejtësi më të madhe hoqi qafe pjesë të ngarkesës, duke e hedhur në det. Gjithçka e padobishme, pasi pas një ndjekjeje të shkurtër dhe intensive të kryer nga ajri dhe me Njësitë Detare të Financës e gjitha përfundoi me lënien e motoskafit rreth 20 milje në brigjet e San Cataldo.

Mjeti lundrues i përdorur për transportin e drogës, 8 metra i gjatë, me një motor të fuqishëm jashtë bordit me 225 kuaj fuqi, u shoqërua deri në Marinën e Seksionit të Operacioneve të Policisë Financiare të Otrantos dhe u sekuestrua. Menjëherë kanë nisur hetime më të thelluara në bashkëpunim me policinë shqiptare dhe Grupin e Kufirit Detar të Guardia di Financës të vendosur në Durrës, për të gjetur grupin kriminal të përfshirë në trafikim.

I kalon 5 tonelatat e marijuanës në sasi totale nga Guardia di Finanza në Pulia në këto javët e para të 2017, duke i shtuar edhe 20 tonë të konfiskuara në vitin 2016. Por pikërisht shpeshtësia e këtyre operacioneve tregon përmasat kriminale të zhvillimit të krimit midis bregdetit shqiptar dhe atij të Pulias Jugore, e cila sfidon kontrollet e pajisjeve në det, e cila gjithashtu ka funksione edhe për të gjurmuar trafikun e klandestinëve.

Elementi i dytë që gjen konfirmim të mëtejshëm në shërbimin e kryer dje nga burimet aerodetare të Guardia di Financas, është përfshirja e plotë në narkotrafik që përdor ngushticën e Otrantos të pjesës së Brindisit, të përdorur nga klanet shqiptare që dërgojnë në Itali marijuanën e punuar në malet e Vlorës, ku fshatra të tërë janë të përfshirë në kultivimin e cannabis indica dhe përpunimin e mëvonshëm për të marrë marijuanë dhe hashash.

Pra, ka një kriminalitet, që pas më shumë se 15 vjetësh që nga shkatërrimi i ekipeve kontrabandiste midis Brindizit dhe Monopolit me “Operacionin pranverë”, rishfaqet gjithnjë e më i shumtë në rrugët e vjetra të Durrësit dhe Vlorës të përdorur për kontrabandën e cigareve, dhe – si është përmendur tashmë – edhe në rolin e partnerëve të mafias shqiptare. Në këtë kufi është hetuar prej kohësh, por sot kjo shtrirje e detit tërheq vëmendjen edhe për praninë në Kosovë dhe Shqipëri të enklavave fondamentaliste të lidhura me shkollat kuranore dhe xhamitë të lindura me financime të përbashkëta nga Turqia, Arabia Saudite dhe Emiratet e Gjirit.