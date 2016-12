Një ngjarje tragjike ka ndodhur dje pasdite në Tepelenë. Një nënë bashkë me fëmijën e saj vetëm 6 muajsh kanë humbur jetën, pasi banesa e tyre në katin e parë të një pallati në lagjen “15 Shtatori” është përfshirë nga flakët. Burime policore bënë të ditur se, si pasojë e rënies së zjarrit në banesë, viktimë ka ngelur Elona Shehu, 35 vjeçe dhe foshnja e saj 6 muajshe. Nga të dhënat paraprake, dyshohet se shkak i zjarrit ka qenë një rrjedhje gazi. Mësohet nëna me foshnjën kanë qenë vetëm në momentin që banesa është përfshirë nga flakët, ndërsa burri dhe fëmija tjetër ndodheshin jashtë. Sipas burimeve të policisë, ka dyshime që nëna dhe foshnja të kenë qenë duke fjetur.

Një nga hipotezat e mundshme të ngritura nga policia është fakti që nëna e re, e cila ndodhej vetëm me foshnjën në banesë është përgjumur, ndërsa bombola e gazit që përdorej për ngrohje ka qenë e ndezur. Gjatë kohës që gruaja flinte bashkë me foshnjën, dyshohet të ketë pasur rrjedhje të menjëhershme gazi. Bëhet e ditur se shpërthimi ka ndodhur pikërisht në momentin kur është ndezur drita.

Policia nuk jep asnjë detaj për shkaqet e rënies së zjarrit ku humbi jetën një nënë me foshnjën 6 muajshe. “Në lagjen “15 Shtatori”, Tepelenë, në katin e parë të pallatit, në banesën e shtetasit G.Sh, ka rënë zjarr. Si pasojë e zjarrit kanë gjetur vdekjen gruaja e tij shtetasja E.Sh, 35 vjeçe si dhe djali 6 muajsh. Në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e policisë dhe shërbimi zjarrfikës. Punohet për zbardhjen e shkaqeve të rënies së zjarrit”, thuhet në njoftimin e policisë.

Mësohet nëna me foshnjën kanë qenë vetëm në momentin që banesa është përfshirë nga flakët, ndërsa burri dhe fëmija tjetër 5 vjeç ndodheshin jashtë për të parë nga afër koncertin.

Muret, dera, orenditë shtëpiake, çdo gjë brenda banesës së tragjedisë ku u shuan nëna 35-vjeçare dhe foshnja e saj 6 muajsh është shkrumbuar. Duket se zjarri i shkaktuar nga rrjedhja e bombulës së gazit, jo vetëm nuk kurseu jetët e dy anëtarëve të kësaj familjeje, por shkatërroi dhe çdo gjë tjetër materiale brenda mureve të banesës së familjes Shehu. Ndërsa ekspertët në vendngjarje po hetojnë ende për të zbuluar çfarë e shkaktoi rrjedhjen e menjëhershme të gazit, trupat e viktimave janë transportuar në morgun e qytetit të Tepelenës, nga ku konfirmohet se pothuajse ishin të paidentifikueshëm nga djegia.

Po dje, një 30-vjeçar humbi jetën në fshatin Bishnicë të Pogradecit, pasi banesa e tij u përshi nga flakët e zjarrit. Pasi ka marrë njoftimin për zjarrin, policia ka shkuar në vendin e ngjarjes. Si pasojë e zjarrit është djegur e gjithë banesa dhe në një nga dhomat e saj është gjetur i pajetë dhe një 30-vjeçar.

Gjithashtu raportohet se ka marrë dëmtime trupore dh nëna e viktimës, e cila u transportua në Spitalin e Pogradecit për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Shkaqet e zjarrit janë ende të paqarta, por mësohet se grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.

Eriola Elezi, gruaja e të ndjerit Ilirjan Elezi që vdiq në banesën ku ra zjarri në Pogradec, tregon se zjarrfikësja nuk mbërriti në kohë. “Në momentin që ra zjarri un kam qenë në dush duke u larë ndërsa vajza e vogël dy vjeçe ka qenë në kuzhinë në gjumë. Bashkëshorti ishte në dhomën ku edhe zjarri ishte më i fuqishëm. Fillimisht ka qenë mamaja ajo që ka thyer dritaren për ta ndihmuar dhe më pas kanë ardhur bashkëfshatarët e tjerë. Jemi munduar ta shuajmë zjarrin me kova me ujë dhe ka qenë e pamundur. Zjarrfikësja nuk ka ardhur. Nëse do të vinte mund të kishte shpëtuar burri”, shprehet ajo. Bashkëshortja e të ndjeri thotë se, Tentuam ta shuanim zjarrin me kova me ujë, por më kot.