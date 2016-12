Si funksionon Perandoria e “Mjeshtrit të kukullave”

Nga Mint Press News Desk/15 Qershor, 2015

Rrallë herë bota shikon në brendësi të botës së korruptuar të oligarkëve perëndimorë dhe manipulimet e turpshme që ata përdorin për të rritur pasuritë e tyre në kurriz të të ardhurave publike.

Çka do të vazhdojmë të flasim më poshtë vjen nga korrespondenca e bilionerit të lindur hungarez, tani spekulator i natyralizuar amerikan, Xhorxh Soros. Grupi i hakerave CyberBerkut ka publikuar në rrjete sociale letra të shkrojtura nga Soros, të cilat zbulojnë atë jo vetëm si një mjeshtër kukullash në regjimin e Ukrainës që mbështetet nga SHBA. Këto letra gjithashtu zbulojnë makinacionet e tij me qeverinë e SHBA dhe zyrtarë të Bashkimit Europian në një skemë e cila, po të ketë sukses, ai mund të fitojë biliona që vijnë përmes grabitjes së pasurive të Ukrainës. Patjetër që gjithçka do të zhvillohet me shpenzimet e Ukrainës dhe taksapaguesve të BE.

Ajo çfarë zbulohet nga tre dokumentat e publikuara është një vlerësim e manipulimeve pas skenës e detajuar deri në hollësi të regjimit të Kievit dhe bilionerit nga Nju Jorku.

Në memorandumin më të gjatë që mban datën 15 mars 2015 me shënimin “Konfidenciale” Soros skicon një hartë shumë të detajuar për veprimet e regjimit të Kievit. Titulluar “Një strategji gjithëpërfshirëse afatshkurtër dhe afatmesëm për Ukrainën e re”. Për të realizuar shndërrimin, Soros deklaron gjithë gëzim se: “Gjenerali Wesley Clark, Gjenerali Polak Skrzypczak dhe shumë specialistë të tjerë nën stemën e Këshillit të Atlantikut do të këshillojnë Presidentin Poroshenko si të shndërrojë mundësitë luftuese të Ukrainës pa shkelur marrëveshjen e Minskut”.

Soros gjithashtu bën thirrje për të pajisur Ukrainën me armë vdekjeprurëse dhe në mënyrë sekrete të trajnohen personeli ushtarak ukrainas në Rumani, duke anashkaluar në këtë mënyrë direkt prezencën e NATO-s në Ukrainë. Këshilli i Atlantikut është një grup që lëshojnë mendime pro NATO me qendër në Uashington.

Gjithashtu Wesley Clark është gjithashtu një bashkëpunëtor në biznes me Soros në BNK Petroleum që vepron tashmë në Poloni. Clark, disa mund ta kujtojnë, se ka qenë Gjenerali i NATO-s, në krye të bombardimeve ndaj Serbisë në 1999 dhe që urdhëroi ushtarët e NATO-s që të qëllonin mbi ushtarët rusë që ruanin Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës. Rusët ishin atje si pjesë e një marrëveshjeje që konsistonte në një forcë paqeruajtëse të përbashkët NATO-Rusi që do të kontrollonin Kosovën. Komandanti britanik, Gjenerali Mike Jackson refuzoi Clarkun, duke thënë: “Nuk kam ndërmend të nis Luftën e Tretë Botërore”. Me sa duket Clark ka vendosur që të dalë nga pensioni dhe të shkoj vet direkt në Rusi.

Kapja e pasurive të zbuluara

Në memorandumin e tij në mars 2015, Soros shkruan ndër të tjera se prioriteti fillestar i Presidentit të Ukrainës, Poroshenko duhet të jetë rifitimi i kontrollit mbi tregjet financiare të vendit”, dhe për këtë ai e siguron Poroshenkon se Soros është gati ta ndihmojë atë: “Unë jam gati të thërras Jack Lew nga Thesari i SHBA për ta dëgjuar dhe të hartojmë një marrëveshje”.

Ai gjithashtu i bën thirrje BE që t’i japë Ukrainës një shumë prej 11 bilionë euro përmes një organizmi të veçantë të BE për dhënie borxhi. Gjithashtu, Soros propozon në fakt të përdorë “AAA” të BE, klasifikimi më i lartë i krediteve për të përdorur një sigurim rrezikshmërie për investimet në Ukrainë.

Rrezikun e kujt do të sigurojë BE?

Soros specifikon, “Jam i përgatitur që të investoj deri në 1 bilion euro në bizneset ukrainase. Kjo ka gjasa të jetë për të tërhequr interesin e komunitetit të investitorëve. Siç thamë edhe më sipër, Ukraina duhet të kthehet në një destinacion tërheqës për investime”. Që të fshijë çdo lloj dyshimi Soros vazhdon, “Investimet do të kryhen me qëllim fitimi, por unë premtoj se fitimet do të derdhen në fondacionet e mia. Kjo do të qetësojë dyshimet se po mbështet politika për fitim personal”.

Për këdo që është familjar me historinë e Fondacionit të Sorosit për një Shoqëri të Hapur në Europën Lindore dhe kudo në Botë që nga fundi i viteve 1980, e di që projektet e tij të ashtuquajtura filantropike “demokraci ndërtuese” në Poloni, Rusi apo Ukrainë në 1990 i hapën rrugë Sorosit biznesmen, që në të vërtetë të grabisë vendet ish- komuniste, duke përdorur mesian e “terapisë së shokut” të një pedagogu të Universitetit të Harvarsdit dhe në të njëjtën kohë bashkëpunëtor i Soros, Jeffrey Sachs, që të bindë qeveritë post sovjetike të privatizojnë gjithçka dhe të hapen para “tregut të lirë” menjëherë në të njëjtën kohë në vend që ta bënin atë gradualisht.

Shembulli i Sorosit në Liberi mëson shumë për të kuptuar me sa duket bashkëveprimi mes Sorosit biznesmeni mendjemprehtë dhe filantropistit. Në Afrikën Perëndimore, Xhorxh Soros mbështeti një ish-punonjëse të tij në Fondacionion për Shoqëri të hapur, Presidenten liberiane, Ellen Johnson Sirleaf, duke i siguruar asaj publicitet ndërkombëtar përmes influencës që ai kishte, duke arritur deri në përgatitjen për një Çmim Nobel Për Paqen për të në vitin 2011, duke garantuar zgjedhjen e saj për presidente. Përpara se të bëhej presidente, ajo ishte shumë mirë e indoktrinuar me teoritë e lojrave të tregut të lirë Perëndimor, pasi kishte studiuar për ekonomi në Harvard dhe duke punuar për Bankën Botërore që kontrollohet nga SHBA me qendër në Uashington dhe për “Citibank” të Rockefeller në Nairobi. Gjithashtu përpara se të bëhej presidente, ajo punonte direkt për Soros si shefe e Nismës për një Shoqëri të Hapur për Afrikën Perëndimore (OSIWA)

Sapo hyri në Zyrë, Presidentja Sirleaf hapi dyert për Sorosin për të kontrolluar pjesën më të madhe të pasurive liberiane në ar dhe metale të ndryshme. Këtu Soros hyri bashkë me partnerin e tij Nathaniel Rothschild. Një nga aktet e saj të para si presidente ishte gjithashtu të ftonte Komandën e Re të Afrikës me qendër në Pentagon, AFRICOM, në Liberi me qëllimin e vetëm sipas një hetimi, “të mbronin operacionet minerare të Xhorxh Soros dhe Rothschild në Afrikën Perëndimore në vend që të mbronin stabilitetin dhe të drejtat njerëzore”.

Qëllimi naftagazi

Në memorandumin e Soros bëhet e qartë se ai synon në Ukrainë monopolin shtetëror të gazit dhe energjisë, naftagaz. Ai shkruan “Pika qëndrore e reformës në ekonomi do të jetë riorganizimi i naftagazit dhe futja e çmimeve të tregut për të gjitha format e energjisë, duke zëvendësuar subvencionet e fshehta…..”

Në një letër më të hershme, Soros u shkruan në dhjetor 2014 si Presidentit Poroshenko ashtu edhe Kryeministrit Yatsenyuk, duke bërë thirrje hapur për terapi shoku: “Unë dëshiroj të bëj thirrje për një bashkim në mbështetje të reformatorëve në qeverinë tuaj dhe t’iu jap ju ndihmën me gjithë zemër për një “shpërthim të madh” të tipit rrënjësor të mbështetjes. Kjo do të thotë, kontrolli administrativ duhet të hiqet dhe ekonomia duhet të ecë drejt çmimeve të tregut me shpejtësi dhe jo në mënyrë graduale…Naftagazi duhet të riorganizohet sa hap e mbyll sytë, duke zëvendësuar subvencionet e fshehta…”

Duke e copëzuar naftagazin në kompani më të vogla do t’i krijojë mundësi Sorosit të marrë kontrollin të një prej degëzimeve dhe në thelb të privatizojë fitimet e saj. Ai sugjeroi që në mënyrë indirekte të sjellë nga SHBA kompaninë e konsulencës McKinsey që të këshillojë naftagazin në privatizimin e tipit “shpërthimi i madh” (Big Bang).

Mjeshtri i kukullave

E përgjithshmja që duket në tre dokumentet e publikuara tregon se, Soros është një mjeshtër kukullash që tërheq shumicën e fijeve në Kiev. Dega e Ukrainës për Fondacionin Soros, Fondacioni Për Rilindje Ndërkombëtare (IRF) ka vepruar në Ukrainë që në vitin 1989. Fondacioni i tij ka dhënë në formë bamirësie më shumë se 100 milionë dollarë OJQ-ve të Ukrainës, dy vjet para se të binte Bashkimi Sovjetik, duke përgatitur kushtet për pavarësi të Ukrainës nga Rusia në vitin 1991. Soros gjithashtu e ka pranuar që ka financuar në vitet 2013-2014 protestat në Sheshin “Maidan”, protestat që sollën në pushtet qeverisjen aktuale.

Fondacioni Soros gjithashtu ishte i përfshirë në 2004 me Revolucionin Portokalli, që solli në fuqi të korruptuarin, por pro NATO Viktor Yushchenko me gruan e tij amerikane që kishte punuar ne Departamentin e Shtetit amerikan. Në 2004 vetëm pak javë se Fondacioni i Sorosit për Rilindje Ndërkombëtare të shijonte suksesin në sjelljen e Viktor Yushchenko në fronin e Presidentit të Ukrainës, Michael McFaul, shkrojti një editorial për “Uashington Post”. McFaul, një specialist në organizimin e revolucioneve të ngjyrosur, i cili më pas u emërua ambasador i SHBA në Rusi zbulon: A ka ndërhyrë Amerika në çështjet e brendshme të Ukrainës? Po. Agjentët amerikanë të influencës do të duhej të preferonin gjuhë ndryshe për të përshkuar aktivitetet e tyre-asistencë demokratike, promovim të demokracicë, mbështetje të Shoqërisë Civile etj, por puna e vërtetë e tyre synonte në influencimin për ndryshime politike në Ukrainë. Agjencia e SHBA për Zhvillim Ndërkombëtar, Ndihma Kombëtare për Demokraci dhe disa fondacione të tjera sponsorizuan disa organizata amerikane, duke përfshirë Freedom House, Instituti Ndërkombëtar Republikan, Instituti Kombëtar Demokratik, Qendra e Solidaritetit, Fondacioni për Euroazinë, Internees dhe shumë të tjera, duke u siguruar grante të vogla dhe asistencë teknikë për Shoqërinë Civile në Ukrainë. Bashkimi Europian, vende të veçanta europiane dhe Fondacioni për Rilindje Ndërkombëtare që është themeluar dhe financuar nga Soros bënë të njëjtën gjë.

Soros krijon “Ukrainën e re”

Sot dokumentat e publikuara nga CyberBerkut tregojnë se, paratë e Fondacionit për Rilindje Ndërkombëtare kanë financuar Këshillin e Reformës Kombëtare, një organizëm i krijuar me dekret presidencial nga Poroshenko dhe që i jep të drejtë presidentit të Ukrainës të shtyjë projektligje në Parlamentin e Ukrainës. Soros shkruan, “Korniza që bashkon degë të ndryshmë të qeverisjes është krijuar. Këshilli për Reformë Kombëtare sjell së bashku administratën presidenciale, kabinetet e ministrave, Rada dhe komitetet dhe Shoqërinë Civile. Fondacioni për Rilindje Ndërkombëtare që është dega e Fondacionit Soros për Ukrainën ka qenë i vetmi mbështetës financiar për Këshillin e Reformës Kombëtare deri më sot…”

KRK e Sorosit është një mjet që i lejon Presidentit që të mënjanojë debatet parlamentare për të kaluar “reforma”, si ajo që e konsideron si prioritet kryesor privatizimin e naftagazit dhe rritjen drastike të çmimeve të gazit në industrinë dhe familjet ukrahinase, diçka që në një vend të falimentuar është e vështirë që të përballohet.

Në letrën e tij për Poroshenkon dhe Yatsenyuk, Soros aludon se ai kishte luajtur një rol kyç në përzgjedhjen e tyre ministrave jo Ukrainas-Natalia Jaresko, një ish-zyrtare e Departamentit amerikan të Shtetit si ministre Financash, Aivras Abromavicius nga Lituania si ministër të Ekonomisë dhe një ministër Shëndetësie nga Gjeorgjia. Soros në letrën e tij të dhjetorit 2014, duke iu referuar propozimit të tij për një privatizim total të ngjashëm me teorinë e “shpërthimit të madh” në privatizimin e naftagazit dhe rritjen e çmimeve thotë: “Ju jeni me fat që keni të emëruar tre ministra të “Ukrainës së re” dhe disa të tjerë vendas që janë të zellshëm në këtë projekt”.

Diku Soros flet rreth krijimit të një impresioni de facto me BE se qeveria aktuale e Ytsenyuk më në fund po pastron korrupsionin famëkeq që ka dominuar çdo regjim të Kievit që nga viti 1991. Duke krijuar iluzionin e përkohshëm për reforma, ai përmend, se do të bindë BE për të arritur investimin prej 11 bilion euro të fondit të sigurimit. Në letrën e marsit 2015 ai thotë se, “Është e rëndësishme për qeverinë të prodhojë një paraqitje të dukshme gjatë tre muajve në vazhdim me qëllim që të ndryshohet opinioni që gjerësisht ekziston për Ukrainën si një vend thellësisht të korruptuar”. Kjo sipas tij do ta hapë BE për të bërë 11 bilion eurot një fond të garantuar investimi sigurimesh.

Duke thënë se është e rëndësishme për të treguar Ukrainën si një vend që nuk është i korruptuar, Soros zbulon ai nuk shqetësohet shumë se nëse transparenca dhe procedurat e drejta mund të ndalojnë planin e tij. Duke folur për propozimet e tij për të reformuar Kushtetutën e Ukrainës për të mundësuar privatizimet dhe lëvizje të tjera të Sorosit ai ankohet se, “Procesi është ngadalësuar nga këmbëngulja e Parlamentit të ri për procedura të drejta dhe transparencë”.

Soros sugjeron se ai ka ndërmend që të krijojë këtë “paraqitje vizive” përmes nismës së tij, si duke përdorur Këshillin për Reforma Kombëtare të themeluar nga Soros, një organizëm i krijuar me dekret presidencial që lejon presidentin të kalojë projektligje përmes Parlamentit Ukrahinas.

Gjithashtu Xhorxh Soros po përdor Këshillin e tij Europian për Marrëdhënie Ndërkombëtare, një grup idesh që të lobojnë strategjinë e tij ukrahinase me anëtarët e këshillit të tij si Alexandër Graf Lamsdorff ose Joschka Fischer, Karl-Theodor zu Guttenberg, pa përmendur ish-kreun e ECB Jean-Claude Trichet, që pa dyshim mbulon një rol shumë delikat.

Xhorxh Soros, tashmë 84 vjeç ka lindur në Hungari si hebre, Xhorxh Sorosz. Soros u gozhdua në një intervistë në TV se ai gjatë luftës së dytë ka përdorur dokumenta falco si johebre, duke ndihmuar qeverisjen e Horthit për të matur dhe rrëmbyer pronat e hebrenjve të tjerë hungarezë që ishin dërguar nga nazistët në kampet e vdekjes. Soros i tha drejtuesit të TV, “Nuk kishte arsye se përse unë nuk duhej të isha në atë pozicion, pasi ajo e drejtë madje në një aspekt të këndshëm është tamam si në treg, nëse nuk do të isha unë aty, dikush tjetër do ta bënte”.

Kjo është i njëjti moral pas aktiviteteve të Sorosit në Ukrainë sot. Atij nuk i bëhet shumë vonë se qeveria ukrahinase që ai ndihmoi të vinte në pushtet në vitin 2014 me gati një grusht shteti është e mbushur me grupe qartësisht anti-semite dhe të vetquajtur neo-Nazistë nga Partia Svoboda dhe Pravy Sektor. Xhorxh Soros është qartësisht i devotshëm në “bashkëpunimin privat-publik”. Vetëm këtu interesi publik zhvatet përmes mashtrimit për të pasuruar investitorë si z.Soros dhe miqtë e tij. Në mënyrë cinike, Soros i firmos dokumentat e tij për strategjinë në Ukrainë, “Xhorxh Soros-Një avokat i vetemëruar për Ukrainën e Re, 12 Mars 2015”.

Përgati: Redin HAFIZI