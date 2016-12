Rrëmbehet në mes të ditës në Tiranë një vajzë 22-vjeçare

Një vajzë është rrëmbyer dje në mes të ditës dhe në mes të Tiranës në një rrugë plot me kalimtarë dhe shumë lëvizje. Bëhet e ditur se, dy të rinj nga Laçi, pasi e kanë rrëmbyer dhe e kanë futur në makinë vajzën 22-vjeçare kanë tentuar ta përdhunojnë. Ngjarja ka ndodhur në rrugën e “Kavajës” në kryeqytet, ky dy të rinjtë Armonel Bruka 26 vjeç dhe Henri Talo 25 vjeç kanë marrë me forcë në makinën e tyre shtetasen me iniciale F.L., 22 vjeçe, banuese në Tiranë.

Pasi e kanë futur në makinë, dy të rinjtë kanë tentuar ta përdhunojnë të renë, por fatmirësisht nuk ia kanë arritur qëllimit pas lutjeve të vajzës. Dy laçianët më pas janë detyruar ta lënë të lirë vajzën dhe janë larguar, ndërsa policia i ka shpallur në kërkim dhe po punon për kapjen e tyre.

Sipas burimeve, dy të rinjtë Armonel Bruka 26 vjeç dhe Henri Talo 25 vjeç si dhe vajza me iniciale F.L., janë takuar fillimisht gjatë natës mes 24 dhe 25 dhjetorit, tek një klub nate shumë të njohur në Tiranë. Dy laçianët, shokë të disa të njohurve të 22-vjeçares, pasi e takuan e ftuan për të pirë një gotë. Vajza bashkë me të njohurit ka shkuar në tavolinën e dy laçianëve ku ka biseduar me ta. Pasi kanë dalë nga club-i, dy laçianët e kanë futur në makinë me zor dhe kanë tentuar ta përdhunojnë. Mes thirrjeve të dëshpëruar dhe lotëve, vajza iu është lutur ta lënë të lirë.

“Ju lutem mos më bëni gjë, jam e lidhur me dikë tjetër”, mësohet nga burime të ketë thënë vajza dhe më pas dy të rinjtë nga Laçi e kanë lënë të lirë. Por 22-vjeçarja i ka denoncuar në polici, ku ka rrëfyer gjithë çfarë i ka ndodhur. Pas denoncimit, Armonel Bruka 26 vjeç dhe Henri Talo janë shpallur në kërkim.