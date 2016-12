Rama telefonon Bleonën dhe i kërkon t’i mundësojë një foto me Trump

Pas postimit në rrjetet sociale të fotos së Bleona Qerretit me Presidentin e zgjedhur Trump, njerëz të afërt të Bleonës thonë se ajo ka marrë një telefonatë të shtunën në mbrëmje nga kreu i qeverisë, Rama. Fillimisht Rama e ka uruar Bleonën për performancën dhe foton e bërë me Trump dhe më pas i ka bërë edhe një ofertë joshëse. Rama i ka kërkuar Bleonës që të ndërhyjë tek Presidenti Trump dhe të shikojë mundësinë që edhe Rama si Bleona të mund të bëjë një foto me të. Rama i ka thënë se është gati të niset menjëherë nëse merr një konfirmim pozitiv. “Unë u bëra gruaja e Bilalit për të bërë një foto me Obamën dhe kuptohet se mund të bëhem edhe gruaja jote që të bëj një fotografi të ngjashme. Sa për paratë mos e vrit mendjen se i paguan Vilma nga koncesioni i Check-up-it”, është shprehur Rama. Bleona ende nuk i ka kthyer përgjigje Ramës për një foto të mundshme me Trump, por i ka kthyer përgjigje për ofertën që të bëhet gruaja e saj “Unë dua burrë, ka thënë Bleona, po qe për grua merru me Erin”.