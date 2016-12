Qeveria grabit lekët e ndihmës ekonomike për 2100 familje të Matit

Qeveria ka lënë pa ndihmë ekonomike rreth 2100 familje në rrethin e Matit. Ndonëse paratë e ndihmës ekonomike ndodheshin në llogarinë e Bashkisë, ato janë tërhequr nga Ministra e Ekonomisë për t’i përdorur për nevojat e saj. Sipas burimeve. Një muaj më parë Ministria e Ekonomisë ka tërhequr nga nëpërmjet Thesarit të Shtetit mbi 200 milionë lekë nga numri i llogarisë së Bashkisë së Matit për t’i përdorur për nevojat e saj, dhe para pak ditësh ka kthyer në numrin e llogarisë së bashksië vetëm 100 milionë lekë, ndërsa pjesën tjetër e ka mbajtur për vete. Në këtë mënyrë 2098 familje matjane mbeten pa ndihmë ekonomike. Këto familje nuk kanë mundësi për të mbijetuar dhe jo më të festojnë Vitin e Ri.

Kështu, 6 njësi administrative në rrethin e Matit nuk kanë marrë ndhmën ekonomike për muajin dhjetor. Kështu, Qeveria edhe këtë rradhë e zgjodhi mënyrën e saj për t’i uruar festat e fundvitit, popullit të Matit një “kartolinë” speciale që kushtoi 10.014.664 lekë me të cilat 2098 familje matjane, do të blinin “thesin e miellit” dhe një “recetë ilaçesh”, asgjë më shumë! Sa për festat, tashmë i kane harruar!…

Kjo është qeveria e “mirëqënies sociale”, e ‘vendeve të lira të punës” e “shanseve të barabarta” dhe e “shtetit ligjor”! Në fakt kjo është fatura që ky popull do t’i duhet të paguaj vetëm sepse “vota “ e tij ishte ”blu”, t’i mohosh deri në pikën e fundit të drejten për të jetuar me dinjitet, t’i shuash buzëqeshjen e fëmijëve të tij, t’ua zbrazësh tryezat e varfëra deri në skamje, t’i lesh pa mjekim, t’i bësh të ndjehen “të humbur” dhe “të braktisur “ nga qeveria e vet!