Mimi Kodheli në Vlorë: Unë jam Edi Rama me flokë

Kokëdhima ka sjellë një detaj interesant nga zëvendësimi që Rama i ka bërë atij si i deleguar në Qarkun e Vlorës. Fjalia e parë që ka thënë para vlonjatëve ka qenë “Unë jam Edi Rama me flokë”.

“Shoqja Mimi Kodheli që u caktua në vendin tim në Vlorë, në vizitën e parë që bëri në Këshillin Koordinativ të Qarkut dhe në asamblenë e partisë, deklaroi: “Unë jam Edi Rama me flokë” dhe “tani e mbrapa këtu drejtoj vetëm unë”! Pasi drejtuesit e partisë e kuptuan se sa i cekët e vetëdiskreditues ishte argumenti i mungesave të mia në mbledhje, dje dhe pardje bënë këtë mocion duke u marrë firmat 150 anëtarëve të asamblesë.

Nuk jam duke ju treguar një histori personale, jam duke ju shpjeguar një situatë politike shumë të mprehtë për ju dhe për gjithë veprimtarët anë e kënd Shqipërisë, që kanë ambicie që të bëjnë karrierë politike në Partinë Socialiste. Të gjithë e dinë se vendimi i Gjykatës Kushtetuese është një vendim i urdhëruar politikisht. Unë nuk kam kryer asnjë veprim të gabuar dhe asnjë shkelje ligjore. Megjithatë, u gjenda pothuajse krejtësisht i vetëm përballë sulmeve të Saliut dhe të opozitës. Gjatë gjithë vitit të fundit të mandatit isha vazhdimisht mes dy zjarresh, nga brenda Partisë Socialiste dhe nga opozita.

Gjyqi në Kushtetuese nuk ishte një betejë ligjore, nuk ishte as betejë politike mes meje dhe Saliut. Gjyqi im në Kushtetuese ishte vazhdim i luftës së brendshme politike në Partinë Socialiste, me duar e me mjete të tjera nga jashtë partisë.

Drejtuesit më të lartë të partisë sonë komplotuan kundër mandatit tim me qëllim që të eliminonin rolin, ndikimin dhe funksionet e mia si deputet dhe si drejtues partie. Qeveria jonë ishte në dijeni përpara se të shqyrtohej çështja në Kushtetuese, për vendimin që do të merrej nga kjo Gjykatë”, tha Kokëdhima.