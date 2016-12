Media gjermane: Shqipëria drejt Kinës?

Frank Sieren

Në kohën kur shumë media në gjuhën gjermane shkruajnë se, qeveria e Maqedonisë gjithmonë e më tepër orientohet drejt Moskës si Der Standard, Der Spiegel dhe Neu Zürcher Zeitung, në anën tjetër një media gjermane sheh mundësinë e orientimit të Shqipërisë drejt Kinës.

“Shqipëria zhvillohet dhe ka kryer mjaft reforma. Megjithatë për shkak se BE ka ngrirë zgjerimin, Brukseli qëndron në distancë. Tani investon Kina në vendin e shqiponjave-natyrisht, me prapavijë”, shkruan e përditshmja ekonomike gjermane handelsblatt.com.

A po e shqyrton sa duhet BE rastin e Shqipërisë? Se Shqipëria është një vend i varfër, që shumica e gjermanëve nuk e kanë idenë se ku ndodhet, pavarësisht se ka fqinj Greqinë dhe është vetëm 40 kilometra larg brigjeve të Italisë, kjo nuk përbën lajm. Por vendi ka një rritje vjetore prej 3.4 për qind dhe sipas Fondit Ndërkombëtar Monetar, vendi qëndron mirë me reformat. Gjatë largimit brutal të shqiptarëve nga Kosova në 1998, Shqipëria arriti të qëndrojë stabile dhe sot është anëtare e NATO. Në vend që bisedimet për anëtarësim mes Shqipërisë dhe BE të fillonin tani, ata janë shtyrë për në mars 2017. Drejtësia nuk është në nivelin e duhur, krimi i organizuar është i kudondodhur dhe Shqipëria është prodhuesja më e madhe e kanabisit ilegal në BE, thuhej në raportin e Komisionit Europian.

Brukseli është i vëmendshëm. Zgjerimi i BE shihet me pesimizëm të madh te votuesit. Shumica e gjermanëve mendojnë për shqiptarët se kanë humbur besimin-pikërisht përpara festave të fundvitit dhe përkundër që Nënë Tereza është shqiptarja më e famshme, përcjell botasot.info.

Brukseli mund të zëvendësohet nga Pekini?

Në Pekin, 7000 kilometra të mira larg, çështjet shikohen më me pragmatizëm. Vendi i vogël me tre milionë banorë, me histori të lashtë dhe bregdet të jashtëzakonshëm, shikohet si vend strategjik dhe mjaft i leverdisshëm. Shumë në veri, që mund të tregtohen mallrat në qendrat e veriut; por edhe shumë në jug, që me anije mund të shkosh menjëherë në Itali dhe pa harkuar mund të lundrosh deri në Tunizi. Dhe: Kush dëshiron në lundrojë në Adriatik, duhet të shkojë pranë Shqipërisë.

Andaj kinezët janë vetëofruar për të marrë aeroportin e Tiranës, bile deri në 2025. Ata premtojnë për të riparuar aeroportin dhe të ndërtojnë rrugë 200 milionë euro drejt Maqedonisë (Rruga e Arbërit -SHP, Fitim Dika). Për 450 milionë euro ata kanë blerë dy impiante nafte, që më pas ua kanë dorëzuar kompanisë Shell. Fshatarët shqiptarë kanë marrë 1.3 milionë euro kredit, për të blerë maqineri të reja. Dhe ndërkohë, Kina është vendi i dytë sa i takon shkëmbimeve tregtare me Shqipërinë. Po ndërtohet edhe një gazsjellës Transadriatik, që Shelli me 20 për qind është investitori më i madh.

Gjithashtu nga investitorët kinezë Shqipëria është klasifikuar nga “Standard & Poor’s” me një B+. Për krahasim: BE në 27 vitet e fundit ka investuar në Shqipëri vetëm rreth një miliard euro. Kjo është skurile. Nga përpejket për fitim dhe largpamësia gjeostrategjike, Pekini po i jep shanse Shqipërisë për ne BE.

Artikulli është shkruar nga eksperti gjerman Frank Sieren, që prej 20 vitesh jeton në Pekin