Kur Prokurori Fusha drekon me Veliajn që po e heton!

Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka drekuar dje në mesditë me Petrit Fushën kryeprokurorin e Tiranës. Petrit Fusha dhe Veliaj kanë qëndruar për më shumë se 2 orw në një nga lokalet në qendër të kryeqytetit. Citynees ka siguruar pamjet kur Petrit Fusha ka hyrë më parë në ambientet e lokalit dhe është ulur në një nga cepat e tij. Pas rreth 20 minutash në restorant është shfaqur kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj.

Veliaj dhe Fusha dukeshin në një bisedë ku kryebashkiaku jepte sqarime dhe urdhëra ndaj kryeprokurorit të kryeqytetit, i cili ka në dorë disa hetime të rëndësishme penale për Veliajn dhe ministrat e qeverisë Rama, raporton, Citynees.

Takimi Veliaj-Fusha vjen menjëherë pas miratimit të Vettingut, një ligj që do tw kalojë në sitë prokurorët dhe gjykatësit. Por Vettingu vjen në të njwjtën kohë me vrasjen e Ardit Gjoklajt në Sharrë ku Shoqëria Civile, mediat dhe opozita akuzuan kryebashkiakun e Tiranës.

Pazar për të shpëtuar Petrit Fushën nga Vetingu? Pazar për të mbyllur vrasjen e Ardit Gjoklajt? Pazar për të shpëtuar Veliajn? Pazare të pista politike që vijnë për shkak të pushteteve dhe pozicioneve të Veliajt dhe Fushës?

Këto pyetje sot kanë një përgjigje Veliaj dhe Fusha, janë së bashku për më shumë se dy orë në një drekë në qendër të Tiranës.

Banorët e kryeqytetit presin drejtësi për korrupsionin dhe akuzat ndaj kryebashkiakut të Tiranës, ai ha e pi me kryeprokurorin e kryeqytetit, që ka hall Vettingun. Drejtësia po vjen me dreka e darka prokurorësh e pushtetarësh…