Çmenduri e kinezëve

Nëse mendoni se kinezët e kanë ekzagjeruar me transferimin e Oskar dhe Tevez në Kinë, duke u vënë rroga të çmendura, pritni derisa të dëgjoni se çfarë janë të gatshëm të bëjnë ata për të siguruar Uejn Runin.

Dy ditë më parë, Oskar u transferua nga Çelsi te Shanghai Shinhua, ku do të përfitojë 417 mijë euro në javë. Por aziatikët tashmë kërkojnë Runin dhe janë gati t’i paguajnë dyfishin e kësaj shume.

Sipas “Mirror”, sulmuesi i Anglisë ka marrë dy oferta të njëpasnjëshme nga klubet kineze të Guangzhou Evergrande dhe Beijing Guoan. Nëse i thotë “po” cilitdo prej tyre, do të fitojë 800 mijë euro në javë, ose më shumë se 42 milionë euro në vit.

Transferimi i tij nga Mançester Junajtid do të ishte relativisht i thjeshtë, mjafton që të jetë dakord, pasi ai ka klauzolë largimi në kontratën që i përfundon në vitin 2019. Ajo kushton vetëm 12 milionë euro, shifër që mund ta paguajë vetë Runi pa problem pa mbaruar gjysmën e vitit të parë në kampionatin aziatik.

Klubet janë në pritje të përgjigjes së futbollistit, i cili sigurisht që do të bëhej më i paguari në botë nëse do të transferohej, duke përfituar thuajse dyfishin e rrogës jo vetëm të Oskar, por edhe të emrave si Ronaldo, Mesi, Beil apo Neimar. Aspak keq për një 31-vjeçar, i cili ka filluar të kalojë gjithnjë e më shumë minuta në pankinën e skuadrës së tij…

Braziliani Oscar braktis futbollin europian, duke u bashkuar me Shanghai SIGP në Kinë. Talenti i Chelsea-t nuk mundi të refuzonte ofertën faraonike të klubit kinez, duke u larguar nga “Blutë e Londrës” në një moment kulminant për skuadrën e Antonio Contes. Braziliani ka fituar një kampionat dhe një Kupë Lige me skuadrën londineze, por me emërimin e Contes, ai po gjente më pak hapësira, duke vendosur të bashkohet me Andre Villas Boas në Kinën e largët.

Ndërkohë, trajneri i Liverpulit, Jurgen Klop, ka komentuar kalimin e brazilianit të Çelsit, Oskar, te Shangai në kampionatin kinez. Sipas gjermanit, familja e 25-vjeçarit është shumë e lumtur pasi nuk do të shqetësohet më për çështje parash.

“Nuk ia kam idenë pse njerëzit marrin vendime të tilla. Për mua, kalimi në Kinë nuk është kurrfarë mundësie. Megjithatë, vendimet merren në mënyrë personale. Nuk e di nëse është rrezik apo një mundësi tjetër. Jam i sigurt që familja e Oskarit është shumë e lumtur për vendimin e tij. Paraja nuk do të jetë më problem”, u shpreh Klop. Nga kontrata me Shangain, Oskar do të përfitojë rreth 450 mijë euro në javë, ndërsa në arkat e Çelsit shkuan plot 60 milionë euro.