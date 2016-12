Blushi-Ramës: Kthehu frikacak

Ben Blushi u përball me Kryeministrin Rama në një interpelancë urgjente për çështjen e integrimit dhe mungesën e një date për hapjen e negociatave mes Shqipërisë dhe BE-së. Por debati mes tyre përfundoi në një përballje personale, ku nuk munguan as ofendimet reciproke.

Ben Blushi përfaqësoi grupin prej 7 deputetësh që thirrën në interpelancë urgjente Kryeministrin Rama, të shqetësuar për procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Europian. Përse Shqipëria nuk mori një datë nga Këshilli Europian për celjen e negociatave, ishte pyetja që Blushi i shtroi atij, në emër edhe të Mimoza Hafizit, Astrit Patozit, Vangjel Dules, Dashamir Shehut, Nard Ndokës dhe Agron Duka.

Rama u përgjigj me ironi, duke i trajtuar 7 deputetët si të paditur. Pas kësaj përballje të parë, Rama u largua nga salla plenare, ndërsa Blushi sapo kishte nisur replikën. Me rikthimin e Ramës, kreu i LIBRA-s akuzoi ish-kryetarin e tij të partisë se ka feudalizuar krimin në Shqipëri, gjë që sipas Blushit është edhe motivi i vërtetë pse Shqipëria nuk mori një datë për negociatat.

Kryeministri e lexoi ndryshe shqetësimin e 7 deputetëve, që sipas tij lidhej më shumë me zgjedhjet e ardhshme.

Nga një debat mbi integrimin, përballja mori trajta shumë më personale, ku nuk munguan as ofendimet reciproke.