Ambulancat dhe mbetjet spitalore dy koncesionet e reja

Babëzia nuk ndalet, ndërsa i gjithë shërbimi spitalor po shkon drejt dhënies me koncesion. Përveç 400 milionë eurove koncesione të deritanishme në Shëndetësi, Rama dhe Beqja kanë planifikuar edhe dy konçesione të tjera si dhe zhvatjen e tenderave të vitit 2018 në vitin 2017. Duket se kapja e Vettingut në drejtësi i ka bërë me krahë hajdutët në qeveri dhe janë lëshuar tek pasuritë publike pa pyetur për ligj dhe përgjegjësi.

Ministria e Shëndetësisë po përgatitet që brenda 6 muajve të parë të vitit 2017 të japë me koncension menaxhimin e mbetjeve spitalore dhe shërbimin e ambulancave.

Në të dyja këto iniciativa, palë e interesuar direkte janë spitalet private.

Burime nga kjo ministri janë shprehur se Beqaj është përpjekur t’i spostojë në kohë këto koncensione, por ka qenë orientimi i qartë i Kryeministrit Rama që të veprohej pa humbur kohë.

Një tjetër vendim që po përgatit qeveria, lidhet me tenderët e përqëndruar, që zënë rreth 80% të volumit të të gjithë spitaleve.

Kjo do të thotë se, nëse aktualisht një spital e ka buxhetin 100 lekë, 80 lekë i prokuron direkt ministria dhe vetëm 20 mbeten në dorë të administratorëve të spitalëve.

Por për vitin 2017, ministri Beqaj parashikon të ndërmarrë një veprim të pazakontë: Të bëjë edhe prokurimet e vitit pasardhës, pra vitit 2018. Justifikimi është se ‘dopio prokurimi’ bëhet për të lehtësuar punën për vitin 2018.

Edhe pse e quan reformë, ‘de facto’ Rilindja është duke kaluar në mënyrë të paprecedentë në dorë të privatëve gjithë strukturën dhe shërbimet shëndetësore sikur të ishin stalla.

Koncensioni i check-up-it, dializës, sterilizimit dhe laboratorëve duket se kanë qenë vetëm fillimi i zbatimit të kësaj politike agresive koncensionare, e cila ka nisur të japë efektet si një skemë e paleverdisshme korruptive dhe tërësisht në dëm të interesit publik.

Berisha: “Një vjedhje tjetër taze!”

Ish-Kryeministri Berisha ka denoncuar aferën e re të Ramës dhe Beqes për planin e dy koncesioneve të reja në shëndetësi si dhe projektin e tenderave të dy viteve bashkë. “Të tjera koncensione në shëndetësi, ja çfarë kanë planifikuar këtë fund viti për të vjedhur gjatë vitit që vjen Rama dhe ortaku i tij Beqaj; të tjera koncensione në shëndetësi!

Ministria e Shëndetësisë po përgatitet që brenda 6 muajve të parë të vitit 2017 të japë me koncension menaxhimin e mbetjeve spitalore dhe shërbimin e ambulancave.Një tjetër vendim që po përgatit qeveria, lidhet me tenderët e përqëndruar, që zënë rreth 80% të volumit të të gjithë spitaleve.

Kjo do të thotë se, nëse aktualisht një spital e ka buxhetin 100 lekë, 80 lekë i prokuron direkt ministria dhe vetëm 20 mbeten në dorë të administratorëve të spitalëve. Por për vitin 2017, ministri Beqaj parashikon të ndërmarrë një veprim të pazakontë: Të bëjë edhe prokurimet e vitit pasardhës, pra vitit 2018.

Justifikimi është se ‘dopio prokurimi’ bëhet për të lehtësuar punën për vitin 2018. Burime nga kjo ministri janë shprehur se Beqaj është përpjekur t’i spostojë në kohë këto koncensione, por ka qenë orientimi i qartë i Kryeministrit Rama që të veprohej pa humbur kohë mbasi kjo është periudhe e artë për të vjedhur sepse tani në fund të vitit njerëzit e kanë mendjen tek festat dhe jo vjedhjet e tyre!”, shkruan Berisha në një postin në facebook.